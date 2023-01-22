خالد العتيبي: إعداد مذكرة هدفها تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة

أحمد لاري: استبيان حول الصحة والتعليم والمناخ والأطفال لإعداد تشريعاتها



القاهرة ـ هناء السيد



قال النائب د.محمد الحويلة، عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، انه اختتمت اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، وقد ناقشت عدة بنود ومنها التطورات الأمنية والسياسية في العالم العربي، وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي العربي التي من المقرر مناقشتها في المؤتمر المقبل لرؤساء البرلمانات الوطنية العربية بداية الشهر القادم، وكذلك إعداد بيان خاص لما يسمى بحقوق المثليين والتصدي لهذه الحملة المراد منها التأثير سلبيا على الشباب وهو القوة ومستقبل الأوطان وبالتالي علينا أن نحصن شبابنا فكريا وثقافيا، وخاصة وان الكل يعلم أن هذا الهدف المراد منه التأثير على المعتقدات الدينية الاسلامية، وأشار الحويلة إلى أن البرلمان العربي بادر بإعداد بيان وهناك توجه لإعداد وثيقة خاصة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا العربية.

وذكر ان هناك ترتيبات لإعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة حول هذا الموضوع المهم والحيوي، وبالتالي كل اللجان المختصة تعمل للاعداد لهذه الاستراتيجية التي تهدف الى الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز الأمن العربي المشترك من خلال دعم صندوق لدعم اقتصاديات الدول العربية لمواجهة هذا التحدي الكبير، وبالتالي البرلمان العربي أمام مسؤولياته العربية لمواجهة هذا التحدي من خلال الاعداد لاستراتيجية متكاملة تهدف للتنسيق بين الدول العربية، موضحا ان هناك تنسيقا واسعا بين البرلمانات العربية من أجل مواجهة هذا التحدي الكبير.



من جانبه، قال النائب خالد العتيبي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، انه تم خلال الاجتماع عرض مذكرة بشأن اعداد قانون استرشادي عربي حول تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في العالم العربي.

وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعداد تقرير لعرضه على الجامعة العربية للاسترشاد ببعض القوانين العربية التي تخدم هذه القضية مؤكدا أن بعض القوانين ستكون متوافقة مع التقرير الذي أعده البرلمان العربي «والذي سيرى النور قريبا».

وأفاد النائب العتيبي بأنه تم خلال الاجتماع كذلك «عرض مذكرة بشأن رسالة اتحاد خبراء الضرائب العرب بشأن انضمام البرلمان العربي للاتحاد» الى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للبرلمان العربي لعام 2023 واعتمادها. ولفت الى أن جميع هذه التقارير والبنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع سيتم اعداد تقرير كامل بشأنها لعرضه على البرلمان العربي في جلسته العامة غدا.

وذكر النائب حمدان العازمي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت، مشروع قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومقترح مكتب البرلمان العربي لتعديل مادة نظام موظفي البرلمان العربي، وأخذ بعض التوصيات منها وتم اقرار بعض البنود حول حالة حقوق الانسان في العالم العربي وأيضا تم تأجيل البت في مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الاطفال ببعض المناطق العربية الى الاجتماع المقبل، الي جانب خطة عمل للجنة لعقد اجتماعات مع اللجان النظيرة بالبرلمانين الاوروبي والافريقي فيما يتعلق بحقوق الانسان، وهذه التوصيات تم اخذها باللجنة التشريعية والخاصة بحقوق الانسان لعرضها على الجلسة للبرلمان وأعتقد أن الكل متفق عليها.



من جانبه، قال النائب أحمد لاري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اليوم مخصص لاجتماعات اللجان المختلفة في البرلمان العربي في دور انعقادها الحالي وتمهيدا لرفع التوصيات الى الاجتماع العام.



وأضاف أن اللجنة الاجتماعية خلال اجتماعها تم التطرق لاستبيان حول الحالة الاجتماعية وسيعمم هذا الاستبيان على الدول العربية لتجميع البيانات ومن ثم الحصول على النتائج وتحليلها.



وتابع: الحالة الاجتماعية ستتضمن محاور في الصحة والتعليم والمناخ والأطفال وفي كل هذه المحاور سيتم طلب ما هي التشريعات التي تمت بهذا الخصوص وما الممارسات التي طبقت في الواقع؟