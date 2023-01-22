دخلت جينيسيس، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، عامها الثاني في رعاية بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي تنطلق في أبوظبي ياس لينكس بالفترة من 19 إلى 22 يناير. وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وجولة دي بي وورلد العالمية للغولف، تزود جينيسيس ومؤسسة جمعة الماجد، الموزع الرسمي لعلامة جينيسيس في منطقة الشرق الأوسط، البطولة المرتقبة، بأسطول من 40 سيارة، لنقل كبار الشخصيات ولاعبي الغولف على مدى أيام البطولة الأربعة.



ويشهد الحدث الرياضي حضورا مميزا لأسطول جينيسيس في جميع منصات العرض، حيث يمكن لرواد الحدث خوض تجارب مميزة على متن مجموعة من طرازات جينيسيس الرائدة، والتي تشمل G70 وG80 وGV70 وGV80. كما يمكن للزوار تحديد موعد لاختبار القيادة والتحدث إلى ممثل جينيسيس لمعرفة المزيد من المعلومات حول الطرازات المتنوعة والفاخرة من جهة، وخوض تجارب قيمة في رياضة الغولف بأنفسهم، من خلال المشاركة في الألعاب التفاعلية، من جهة أخرى، فضلا عن إمكانية الفوز بهدايا حصرية من جينيسيس.



ويفوز أول لاعب يسجل في الحفرة 17 من تسديدة واحدة بسيارة من طراز G70 Shooting Brake، والتي تعرض أيضا على منصة جينيسيس طيلة فترة البطولة.



بهذه المناسبة صرح عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لعلامة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن سعداء للغاية بدخول السنة الثانية من اتفاقية الرعاية لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف والتي تمتد لمدة خمس سنوات. تعد الغولف من أهم الرياضات التي ترعاها علامة جينيسيس، ونتطلع لمواصلة كتابة فصل ثاني من النجاح من خلال شراكتنا الدائمة مع بطولات وأحداث مرموقة، لنعرض علامتنا التجارية الفريدة. وتعتبر بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، أول حدث من سلسلة رولكس، في موسم جولة دي بي وورلد العالمية 2023، وبطولة جينيسيس الإسكتلـندية المفــتوحة الثالثة، ما يزيد من متعة البطولة المرتقبة ويمنحها طابعا خاصا هذا الموسم. ترعى جينيسيس العديد من البطولات العالمية في الغولف، وتضم في محفظتها حاليا ثلاث بطولات كراعي رئيسي للحدث، وبطولتين كراعي للسيارات.



وتستهل جينيسيس مشاركتها ودعمهما لرياضة الغولف، كطريقة للتفاعل بشكل ممنهج مع المشجعين واللاعبين والمساعدين (علبة الغولف) والشركاء على المستوى العالمي.