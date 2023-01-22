وقّعت شركة لولو هايبر ماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة، عقدا مع شركة طلبات، سلسلة التوصيل للمنازل الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل توزيع منتجات شركة لولو هايبر ماركت في الكويت.



وقع العقد مدير شركة لولو هايبر ماركت في الكويت محمد حارس نيابة عن الشركة، وعن شركة طلبات بدر الغانم مدير إدارة الشركة في الكويت بحضور كبار المسؤولين من العلامتين التجاريتين في مقر المكتب الرئيسي لشركة لولو هايبر ماركت في الري.



وفي بيان لها، أشارت شركة لولو هايبر ماركت إلى أن «توقيع العقد مع شركة طلبات سيعزز جهودنا لتزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق بمنتجات عالية الجودة، ومجموعة واسعة من الخيارات، وبأسعار تنافسية. كما أن التعاون مع شركة طلبات سيعزز مساعينا لجعل تجربة التسوق في لولو هايبر ماركت أكثر يسرا وملاءمة ووصولا للجميع من أي مكان في الكويت».



وأضاف البيان ان التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية يمثلان منصة سريعة النمو في الكويت، ويتجه الآن عدد متزايد من الناس أكثر من أي وقت مضى إلى طلب المنتجات عبر الإنترنت. يتوقع المتسوقون عبر الإنترنت تسليم مشترياتهم بسرعة وكفاءة إلى المكان الذي يختارونه. وأشار البيان إلى أن الصفقة مع «طلبات» ستشهد توفير أكثر من 17000 وحدة تخزين من منتجات الهايبر ماركت من خلال منصة طلبات. علاوة على ذلك، لضمان سرعة التسليم، تم تخصيص 7 متاجر في الهايبر ماركت خصيصا لشراء المنتجات للتسليم عبر الإنترنت، وتم تعيين موظفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية لخدمات اختيار المنتجات للتأكد من أن المنتجات التي يتم تسليمها حسب الطلب من حيث الجودة والكمية والقيمة.