«مليونير الدانة» الحساب الأكثر شعبية.. يواصل صنع «المليونيرات»

أولى الفعاليات الكبرى لبنك الخليج في «عام التوفير» لترسيخ عادة الادخار في المجتمع

محمد القطان: أقول لكل عميل.. مازالت الفرص أمامك لكي تصبح مليونيراً وربما «مليونير ونصف»

سحوباتنا مراقبة من وزارة التجارة ومدققة من إحدى كبرى شركات التدقيق العالمية «EY»

نجلاء العيسى: يمكننا معاً في عام التوفير أن نزرع الأمل بالقوة والمثابرة.. فرحلة المليون تبدأ بدينار

أحمد الأمير: رعاية مسرحية «تم الإيداع» تدعم الحركة الثقافية بالكويت والمواهب الفنية الكويتية

طارق عرابي



في أمسية ثقافية ترفيهية رائعة، شهد مسرح نادي اليرموك في منطقة مشرف الإعلان عن صاحب الحظ السعيد الرابح بالجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة السنوي وقيمتها 1.5 مليون دينار، وهي: موزة عبدالوهاب علي العصفور، وذلك في ختام العرض الأول للمسرحية الكوميدية الهادفة «تم الإيداع»، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ Ernst&Young.



ويواصل «مليونير الدانة»، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت صنع المليونيرات منذ انطلاقته في عام 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في البلاد سنويا، حيث تم الإعلان عن الرابح الأول بجائزة مليون دينار في السحب نصف السنوي في يوليو الماضي.



وللسنة السابعة عشرة على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين بقيمة 1.5 مليون دينار، ومليون دينار، وفائزين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، وضمن الفعاليات النوعية، التي خطط لإقامتها في عام التوفير 2023، قرر بنك الخليج الإعلان عن الرابح بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة عن عام 2022، في ختام مسرحية «تم الإيداع» التي يشارك فيها مجموعة من أبرز المواهب الفنية الشبابية، وبحضور جمع غفير من الشخصيات العامة والاقتصادية في اليوم الأول للعرض، علما أن عروض المسرحية ستتواصل على مدى 10 أيام مقبلة.



إستراتيجية 2025



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: نبارك للعميلة موزة العصفور فوزها بالجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة ونتمنى حظ أوفر لباقي العملاء، وأقول لكل عميل الفرصة مازالت أمامك في 2023 لكي تصبح مليونيرا وربما «مليونير ونصف».



وأضاف: يحرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على الحفاظ على عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم، مضيفا: سحوباتنا تخضع للرقابة من وزارة التجارة والصناعة والتدقيق من إحدى كبرى شركات التدقيق العالمية (EY).



وتابع: نعمل في بنك الخليج ضمن استراتيجية 2025 على توفير أفضل الخدمات والمنتجات لرفع مستوى رضا العملاء، وهو ما كان الدافع الرئيسي لتعديل هيكل سحوبات حساب الدانة، بزيادة جائزة مليونير الدانة إلى اثنين سنويا بداية من عام 2020، إلى حرصنا على إطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي تتسم بالتطور والسهولة والابتكار، بما يلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات، حيث يهتم فريقنا بأدق التفاصيل لمواكبة التطورات التي تحدث بالسوق المصرفي المحلي والعالمي، بما يرسخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل.



عام التوفير



من جانبها، قالت مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، نجلاء العيسى: كما كان حساب مليونير الدانة السبب اليوم في إسعاد موزة العصفور الرابحة بالجائزة الكبرى، نجحنا في إطفاء أجواء البهجة والسعادة على جمع غفير من جمهور مسرحية «تم الإيداع» والتي يتواصل عرضها على مدى 10 أيام متوالية.



وأشارت إلى أن بنك الخليج حرص على إقامة حفل حساب مليونير الدانة بشكل مختلف كليا في 2023، الذي أطلقنا عليه عام التوفير، من خلال عمل مسرحي كوميدي محبب للجمهور، يهدف إلى ترسيخ عادة الادخار والتوفير في المجتمع، ليكون باكورة فعالياتنا في العام الجديد.



وأضافت: يعتزم بنك الخليج التركيز خلال العام الحالي على إطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات النوعية، التي تصب في هذا الاتجاه، فضلا عن التعريف بالعديد من القنوات والمنتجات، التي يوفرها البنك لمساعدة العملاء على تبني هذا التوجه.



وذكرت أن البنك أطلق رزنامة 2023 تحت شعار «معاكم دوم في عام التوفير 2023»، مضيفة يمكننا معا في عام التوفير أن نزرع الأمل بالقوة والمثابرة كي ندرك تلك القوة التي نختزنها، للمضي قدما وتحقيق الأحلام، فرحلة المليون تبدأ بدينار واحد.



دعم الشباب



بدوره، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: استمتعنا اليوم بتجربة مختلفة عن المعتاد في إعلان مليونير الدانة، الأمر الذي يعكس حرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ومواكبة توجهات بنك الكويت المركزي، وكذلك حرصه على بناء علاقات متينه مع العملاء على مدى أكثر من 60 عاما.



وأشار إلى أن بنك الخليج يحرص في كل مشروعاته وخدماته وفعالياته على توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع، لاسيما الشاب، في إطار مسؤولياته المجتمعية لافتا إلى أن رعاية البنك لمسرحية «تم الإيداع» تشكل دعما للحركة الثقافية في الكويت بشكل عام وفريق عمل المسرحية من المواهب الكويتية.



واختتم تصريحاته بالقول: في ختام هذه الأمسية الرائعة، أود الإشارة إلى أن قصص بنك الخليج في صناعة المليونيرات لا تنتهي، إذ سنكون على موعد مع إعلان مليونير جديد لحساب الدانة في 13 يوليو المقبل، علما أن آخر موعد للمشاركة في السحب نصف السنوي للفوز بالمليون دينار في 31 مارس، أما الجائزة الكبرى وقيمتها 1.5 مليون دينار ستكون في 18 يناير 2024 وآخر موعد للإيداع والتأهل في 30 سبتمبر 2023.



شروط المشاركة



يشار إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائيا إلى سحوبات الدانة.



ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



ويعد حساب مليونير الدانة هو أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم، ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه.



مميزات عديدة



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. علما أنه تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2021 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021) إلى سحوبات عام 2022، وفقا للشروط والأحكام.



كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.



وللمشاركـــة فـــــي سحوبات الدانة ربــع السنوية والسنوية المقبلة هذا العام، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ «واتس آب» على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الفائزين.

حساب الدانةفي سطور

من أوائل حسابات التوفير في الكويت التي تمنح جائزة مليون دينار.



19 مليونيرا فازوا في حساب الدانة بعضهم أصبح «مليونير ونصف».



2.8 مليون دينار إجمالي جوائز «الدانة» في 2022.



2007 شهد فوز أول عميل بجائزة مليون دينار.



2020 زيادة قيمة الجائزة الكبرى إلى 1.5 مليون دينار.



أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي عالميا منذ 2020.

سحوبات وجوائز مالية

على مدى أيام العرض التي تصل إلى 10 أيام متواصلة، يتواجد بنك الخليج من خلال تنظيم سحوبات بجوائز نقدية قيمة.

نجوم المسرحية

عبدالعزيز النصار



مبارك المانع



شملان المجيبل



ناصر الدوب



شبنم



تأليف: هيا أحمد



إخراج: محمد الحملي



ألحان: عبدالعزيز لويس

«تم الإيداع»..مسرحية كوميدية هادفة

تدور أحداث مسرحية «تم الإيداع» في قالب كوميدي هادف، يعزز أهمية الادخار والتوفير، من خلال شخصية شاب نجح في ادخار مبلغ من المال ويبحث عن الطريقة المثلى لادخاره.



وبعد دخوله في عدة تجارب ومغامرات تبدأ من الكويت وصولا إلى الهند وبينها رحلة في طائرة خاصة، يجد ضالته في إيداع مدخراته في حساب يحافظ له على أمواله ويمنحه فرصة ليكون «مليونير» وربما «مليونير ونص».

رحلة التوفير تبدأ بدينار

حرصا على اكتمال الصورة، وترسيخا لعادة التوفير في المجتمع، تم توزيع حصالات على كراسي الحضور الذين تجاوز عددهم 600 شخص في العرض الأول لتشجيع الأطفال على بدء التوفير تحت شعار «رحلة التوفير تبدأ بدينار».

العصفور نموذج لولاء العملاء

على مدى نحو 50 عاما ظلت موزة العصفور عميلة لبنك الخليج، الذي يحرص دائما على رضا عملائه، ويسعى بشكل متواصل على تقديم تجربة عميل جدا مميزة تحت شعار «معاكم دوم».