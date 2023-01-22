مبارك الخالدي



استكمالا لبرامج إعداد منتخباتنا الوطنية لكرة القدم لخوض الاستحقاقات المقبلة الخليجية والعربية والآسيوية، وضمن خطة واستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاهتمام بالمنتخبات الوطنية، أعلن الاتحاد البرنامج الخاص لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوي وبرنامج إعداد منتخبنا الوطني للناشئين بقيادة المدرب الوطني طارق الخليفي، والتي ستنطلق 29 الجاري.



وكانت المرحلة الاولى من إعداد منتخب الشباب من مواليد 2005 قد انطلقت 11 ديسمبر الماضي بواقع 10 حصص تدريبية، حيث شملت المجموعة الاولى من اللاعبين 46 لاعبا جميعهم من مواليد 2005 أضيفت اليهم لاحقا شريحة من لاعبي مواليد 2006، دخلوا التدريبات خلال الفترة من 5 حتى 16 الجاري، وتم تصفية اللاعبين الى 36 لاعبا.



ومن المقرر أن يدخل الأزرق معسكرا داخليا 29 الجاري قبل ان يستضيف منتخب الامارات للشباب في 3 فبراير المقبل.



أما تدريبات منتخب الناشئين، فانطلقت 9 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الماضيين وضمت شريحة اللاعبين 60 لاعبا تم تقليصها الى 38 لاعبا، واستكملت التدريبات خلال الفترة من 8 وحتى 12 من الشهر الجاري، ثم استؤنفت المرحلة الثانية من التدريبات 14 الجاري، حيث تم تقليص قائمة اللاعبين الى 27 لاعبا، وستغادر بعثة الأزرق 26 الجاري الى قطر، حيث سيلعب الأزرق مباراتين وديتين أمام أكاديمية سباير يومي 26 و31 يناير الجاري.