ينظم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع فعالية «سبارتن»، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة في11 فبراير بستاد جابر الأحمد الدولي، حيث يستقطب الحدث أفضل الرياضيين المحليين والعالميين في سباق الحواجز ليكونوا على موعد مع العديد من التحديات الجديدة بشكل مميز وجديد على أرض الكويت.



وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الأنشطة عبدالعزيز المجيبل: «فخورون بإقامة مثل هذه الفعالية التي تعد الأبرز عالميا من هذا النوع من البطولات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتتزامن الفعالية مع الاحتفال بالأعياد الوطنية».



وذكر أن البطولة تستقطب جميع الأعمار وكل شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى انه على من يرغب في المشاركة بهذه البطولة المبادرة والتسجيل من خلال زيارة البايو في موقع الاتحاد على الانستغرام: ksfafk.



ولفت المجيبل إلى أن رياضة سبارتن التي تقوم على التحدي والتحمل وتخطي الحواجز تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي يعزز مؤشر جودة الحياة وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع بالإضافة الى توفير مساحات رياضية تتسم بالتحدي والاثارة. وذكر أن هناك مسابقة خاصة بالأطفال من عمر 4 إلى 14 عاما.