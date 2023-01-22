لطالما اشتهرت مركبات تويوتا بجودتها الأسطورية ومتانتها وموثوقيتها، وقد أثبتت باستمرار قدراتها التي لا تضاهى في بعض من أكثر البيئات قساوة في العالم. وأكدت شركة تويوتا ذلك مجددا بعد تحقيق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزا مذهلا في رالي داكار 2023 في السعودية على متن مركبة «هايلكس» +GR Dakar Hilux T1.



وفاز حامل اللقب ناصر العطية ومساعده ماتيو بوميل بالمركز الأول على متن مركبة «هايلكس»+GR Dakar Hilux T1 التي تحمل الرقم 200، بفارق ساعة و20 دقيقة و49 ثانية. ويمثل هذا الفوز ثالث فوز للسائق القطري في رالي داكار مع شركة تويوتا، والخامس في مسيرته.



وحققت تويوتا المزيد من النجاح خلال هذا الحدث، حيث فاز فريق لاندكروزر أوتو بودي (TLC) على متن مركبة لاندكروزر GR سبورت التي تحمل الرقم 250 بقيادة السائق رونالد باسو وجان ميشيل بولاتو بلقب فئة «مركبات الإنتاج» للعام العاشر على التوالي، في حين حصد السائقان أكيرا ميورا، لوران ليشتلويشتر المركز الثاني في ذات الفئة على متن مركبة لاندكروزر GR سبورت الذي تحمل الرقم 246.



وقال رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق جازو للسباقات آكيو تويودا: «تهانينا لناصر العطية وماتيو بوميل على الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي. ولا شك في أن تحقيق الفوز هو أمر في غاية الصعوبة على الطرقات الطويلة والوعرة في داكار إذا لم يكن لديك مركبة سهلة القيادة من جهة، ومتينة وموثقة من جهة أخرى. ومن خلال مواصلة التحدي في رالي داكار، سنقوم بتحسين مركبة «هايلكس» لتصبح من أفضل المركبات على الإطلاق».



من جانبه قال ناصر العطية: «إنه شعور رائع. وأود أن أشكر الجميع، وكل عضو في فريقنا. لقد كانا أسبوعين صعبين، لكن أن نكون قادرين على العودة والدفاع عن لقبنا فهو أمر رائع بكل تأكيد. أنا فخور حقا بمركبة «هايلكس» وبلا شك بأن تحقيق الفوز بالسباق لثلاث مرات مع فريق تويوتا جازو للسباقات هو حقا شيء مميز».