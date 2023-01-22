توج فارس نادي المسايل عبدالله العوضي بلقب بطولة نادي الصيد والفروسية للقفز على الحواجز التي أقيمت في مضمار نادي الصيد أول من امس بمشاركة كبيرة من فرسان الأندية المحلية. ونجح العوضي في تحقيق رقم قياسي في الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم من فوزه بالمراكز الأول والثاني والخامس مع منافسة قوية من الفرسان علي الخرافي وناصر الهزيم.



وتمكن العوضي من خطف الصدارة بزمن 76.77 ثانية بدون نقاط جزاء وأيضا المركز الثاني بزمن 78.03 ثانية من دون نقاط جزاء، تلاه الفارس علي الخرافي بالمركزين الثالث والرابع، فيما حقق الفارس ناصر الهزيم المركز السادس، وقام بتتويج الأبطال الحكم الدولي د.يحيى الهدبان. وأشاد الهدبان بالمنافسة القوية بين الفرسان والفارسات المشاركين في البطولة والحماس الشديد بينهم لتحقيق أفضل المراكز، وأوضح أن الكويت مقبلة على تنظيم بطولات دولية مهمة والجميع جاهز للمنافسة على تحقيق الألقاب. وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم جاء الفارس شملان الرومي في المركز الأول متقدما على سوجو بابي وخالد الخبيزي ومحمد غلوم وتالا بركات وعبدالعزيز العجيل.