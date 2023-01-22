هادي العنزي



بالعلامة الكاملة، ودون خسارة، أنهى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مباريات الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، بعد تجاوزه كاظمة 106-92 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الأول، فيما وصل كاظمة إلى 18 نقطة.



‏وقد تأهلت أندية الكويت، والقادسية، وكاظمة، والجهراء، والقرين، والصليبخات إلى الدور الحاسم على لقب الدوري العام، حيث ستلعب فيما بينها «دوري» من 3 أقسام، على أن يتأهل الفائزون بالمراكز الـ 4 الأولى إلى الدور نصف النهائي، بحيث يتواجه الأول مع الرابع، فيما يلتقي الثاني مع الثالث في مواجهات مباشرة بنظام «بلاي أوف»، يتأهل الفائزان منها إلى المباراة النهائية على لقب الدوري الممتاز. وجاءت مواجهة الكويت وكاظمة، متكافئة، حيث تقدم «البرتقالي» في الربع الأول 27-20، وجاء الربع الثاني مثيرا لينتهي 26-25 لمصلحة الكويت، وفي الربع الثالث أخذ بطل الخليج والعرب في بسط أفضليته تدريجيا لينتهي بتعادل الفريقين 80 -80، وفي الربع الأخير أجاد لاعبو الكويت دفاعا وهجوما ليسجلوا 26 نقطة، فيما اكتفى لاعبو كاظمة بتسجيل 12 فقط.