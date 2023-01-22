الدوحة - فريد عبدالباقي



حرص نادي قطر القطري على إقامة احتفالية لنجمه العراقي بشار رسن بمناسبة فوز منتخب بلاده بلقب «خليجي زين 25» للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بحضور نائب رئيس النادي الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني. ويستعد قطر لخوض مباراته المقبلة أمام فريق أم صلال في الجولة الـ 11 من الدوري والتي ستقام مساء الثلاثاء المقبل على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



هذا، وشهدت تدريبات فريق الدحيل عودة نجمه البلجيكي ادميلسون دا سيلفا، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، نتيجة إصابته بقطع في أربطة الكاحل خلال لقاء الريان في الجولة الثالثة من الدوري القطري. كما شهدت تدريبات نادي الدحيل عودة لاعبيه الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 25».



ويستعد فريق الدحيل لخوض مباراته أمام فريق الشمال والمقرر لها في الـ 4:30 مساء الغد، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات الجولة الـ 11.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، إيقاف لاعب منتخب قطر الأول لكرة القدم ونادي السد عبدالكريم حسن لأجل غير مسمى، وخصم 50% من راتبه وتوجيه تحذير له وغرامة قدرها 200 ألف ريال قطري، جاء ذلك في بيان للاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد، واستنادا على ما جاء في البند رقم «2» من المادة «22» من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022-2023 فقد تقرر خصم 50% من راتب كل من اللاعبين عبدالكريم حسن وبسام الراوي ومحمد وعد.



كما قرر الاتحاد بناء على تقرير لجنة المنتخبات إيقاف عبدالكريم حسن لأجل غير مسمى وقررت لجنة الانضباط واستنادا إلى المادة 77/4 والمادة 44/1 و2 توجيه تحذير إلى اللاعب عبدالكريم وغرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال، إلى جانب توجيه تحذير للاعبين بسام الراوي ومحمد وعد وغرامة مالية 100 ألف ريال و50 ألف ريال على التوالي.



يذكر أن نادي السد أعلن في 21 ديسمبر الماضي، عن قراره باستبعاد لاعبه عبدالكريم حسن نهائيا، مؤكدا في بيان له أن هذا الاستبعاد جاء نتيجة فكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات نادي السد في المرحلة المقبلة.