القاهرة - سامي عبدالفتاح



وصلت العلاقة بين رئيس نادى سموحة فرج عامر والمدير الفني للفريق طارق العشري، إلى صدام شديد يؤكد أن علاقة العشري بالنادي على وشك الانتهاء، بسبب الانتقادات العلنية من رئيس النادي للعشري، ومنها انه حمل خزينة النادي ملايين الجنيهات في صفقات جديدة مع بداية الموسم، والآن يطالب بتسريح هؤلاء اللاعبين الذين وافق عليهم منذ البداية.



من جانبه، صرح العشري عقب فوز الفريق أمس على سيراميكا 2-0 بأن إدارة النادي تتجاوز في حقه كثيرا، وأن رحيله بات مؤكدا عن الفريق بسبب التجاوزات الظالمة في حقه.



وفيما اختتمت الجولة 14 بتعادل المصري وغزل المحلة 1-1، تنطلق اليوم الجولة 15 بلقاء وحيد يجمع بين الداخلية والمقاولون العرب.