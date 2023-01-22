واصل البطل العالمي للزوارق السريعة بدر الدوسري مشوار تألقه في بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي والتي تنظمها لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، حيث استطاع الدوسري ومساعده محمد العيسائي تحقيق المركز الأول وللمرة الثالثة على التوالي في منافسات فئة P للزوارق (من 19 إلى 25) قدما، وجاء ثانيا حمد الشراح ومساعده محمد الحسن فيما حقق المخضرم أحمد سليمان الفصام ومساعده ناصر بدر الفصام المركز الثالث.



واستكمل المتسابق خالد فاضل كرم مشوار تألقه بفوز مزدوج حيث استطاع ومساعده عادل شريدة الشريدة تحقيق المركز الأول في فئة B للزوارق (من 21 إلى 27 قدما) وتحقيقه ايضا المركز الأول في فئة N للزوارق (من 27 إلى 32 قدما) وجاءت بقية النتائج في فئة B بفوز أحمد الفصام ومساعده برجس الجبر في المركز وجاء ثالثا شريدة الشريدة ومساعده محمد السعيد، فيما حقق ناصر فيصل الخضرا ومساعده مشعل المسباح المركز الثاني في فئة N وجاء ثالثا خالد الجناعي ومساعده عيسى الخلفان.



وقام أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري ورئيس لجنة الرياضات البحرية علي الشمالي بتتويج الفائزين فيما أعلن الشمالي عن موعد إقامة الجولة الخامسة الختامية يوم 3 فبراير المقبل في إطار احتفالات النادي بالأعياد الوطنية، مشيدا في الوقت نفسه بما شهدته البطولة من مشاركة واسعة ومنافسات ساخنة وتنظيم متميز وفق منظومة الاتحاد العالمي وبالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة والجهة المستضيفة وهي شركة إيكاروس المتحدة للخدمات البحرية، إلى جانب التعاون الذي قدمته شركة المشروعات السياحية وشركة البوم مارين وإدارة خفر السواحل، وإدارة الطوارئ الطبية وقوة الإطفاء العام.