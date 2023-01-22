قال خبير حكومي بارز في الصين إن احتمال حدوث تفش جديد واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة ضئيل للغاية، نظرا لأن 80% من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.



وأفاد وو تشون يو، كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عبر منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي بأن حركة التنقل الضخمة خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الحالية يحتمل أن تعمل على انتشار الوباء، مما يفاقم العدوى في بعض المناطق، ولكن ليس من المرجح حدوث موجة جديدة من كوفيد-19 على المدى القريب.



ويسافر مئات الملايين من الصينيين في أنحاء البلاد في عطلة لم الشمل مع العائلة بعد تخفيف قيود مكافحة كورونا التي تسببت في تعليق مثل هذه التجمعات مما أثار مخاوف من ظهور بؤر لتفشي المرض مجددا في المناطق الريفية الأقل تجهيزا للتعامل مع حالات التفشي الكبيرة.



وقال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين تجاوزت ذروة الإصابات بكوفيد في عيادات علاج الحمى وغرف الطوارئ ووحدات الحالات الحرجة.



وتوفي ما يقرب من 60 ألف شخص بسبب كوفيد في المستشفيات خلال ما يقرب من شهر واحد حتى 12 يناير الجاري بعد إلغاء الصين سياسة «صفر كوفيد» الصارمة، وفقا لبيانات حكومية.



لكن بعض الخبراء قالوا إن هذا العدد ربما يقل بشكل كبير عن الحصيلة الفعلية الكاملة لأنه يستبعد أولئك الذين توفوا في المنازل، فضلا عن أن العديد من الأطباء قالوا إنه تم إثناؤهم عن تسجيل كوفيد - 19 سببا للوفاة.