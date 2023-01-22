نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار برنامجين تدريبيين «التحليل المتقدم للقوائم المالية» و«إعداد تقارير الموازنة والتخطيط والإدارة»، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2023.



وافتتحت البرنامجين أمين عام الاتحاد فدوى درويش، والتي أشارت إلى أهمية البرنامجين، وخاصة برنامج إعداد الموازنة في ظل الظروف الدولية الراهنة والتحديات القادمة التي توجب أن تكون كافة الأقسام في العمل لديها ميزانيات دقيقة وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة وتعمل على تقدير الإيرادات والمصروفات بشكل واقعي لتجنب الفروقات والانحرافات بين الأرقام المتوقعة والمحققة.



وأفادت بأن برنامج «التحليل المتقدم للقوائم المالية» يقوم على تحليل البيانات المالية بشكل معمق من أجل فهم جميع بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية حسب المعايير الدولية للمحاسبة. إن هذا البرنامج ذو أهمية لجميع العاملين في القطاع المالي لكي يتمكنوا من تحديد نقاط القوة والضعف في الشركات عند تحليل القوائم المالية التابعة لها.



وخلال البرنامج تم تحليل الميزانية من الأصول الثابتة والأصول المالية وتحليل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والايجار التملكي وإصدار السندات وغيرها من الموضوعات التي تخص التحليل المالي.



وقد شارك في هذا البرنامج عدد من المحللين الماليين وموظفي الائتمان ومدراء تنفيذيون من شركات الاستثمار والشركات العقارية الذين ناقشوا وتدربوا على أساليب جديدة من التحليل المالي. تكمن أهمية هذا البرنامج في تطوير عمل المحللين الماليين في اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل ودراسة التقارير المالية للشركات بطرق متقدمة ومتطورة.



أما برنامج «إعداد تقارير الموازنة والتخطيط والإدارة» يهدف إلى فهم كيفية إعداد الموازنة التقديرية لجميع المكونات وكيفية تقدير الإيرادات والمصروفات بشكل واقعي لتجنب الفروقات والانحرافات بين الأرقام المتوقعة والمحققة، لذلك يكون للشركة خطة مستقبلية تفصل جميع الإجراءات التي تسمح ببلوغ الأهداف الاستراتيجية.



وخلال البرنامج تم تقديم العناصر التي تبرز أهمية الموازنة وأنواع النفقات والإيرادات وكيفية تقديرها بالإضافة إلى إعداد جميع مكونات الموازنة، وفي نهاية البرنامج تم دراسة حالات تطبيقية عن كيفية إعداد الموازنة لشركات الاستثمار والخدمات المالية.