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وصلنا إلى برشلونة المحبوبة ودرجة الحرارة فيها (1) مئوية، سمعتم بالبرد الزمهرير الذي يحولك إلى قالب ثلج، هذه هي برشا!

عزيزي القارئ في كل مكان وأوقات، أشكرك على مرافقتي في هذه السلسلة من المحطات الكروزية التي بدأت بتحقيق: (مدن عائمة - مارسيليا - جنوه - لاسبيستيا - نابولي - مايوركا - برشلونة).

لقد وضعت لكم خبرتي في سطور قليلة ومعلومات مهمة وصور ناطقة كي تستمتعوا بجمال الرحلة التي بدأت من الكويت ثم الدوحة المتألقة ثم أوروبا.





من المدن الصاخبة سياحيا وكرويا برشلونة الإسبانية التي يعشقها ملايين السياح من مختلف أقطار العالم، وليس هذا الحب هو الولاء للنادي البرشلوني فقط! وإنما لهذه المدينة التي تتنوع فيها الثقافات والعادات والتقاليد، كما أن الله عز وجل رزقها شواطئ تتنوع في مناشطها وفعالياتها، وتتميز بتنوع فنادقها وأطعمتها، وهي خليط (أوروبي - آسيوي - أفريقي - عالمي) فيها كل جنسيات السياح، خاصة العرب وأبناء المغرب العربي، وتبقى الذكريات هي أجمل ما يرجع به السائح من تذكاريات وعروض الثيران والفلامنغو وما يقدمه العارضون لمختلف الفنون.



الإبهار الإسباني



هناك إبهار سياحي في كل المدن الاسبانية وجزرها ومدنها، إلا أن برشلونة غير، تتنوع بتنوع أفواج سياحها الذين يأتون إليها قادمين من كل بلدان العالم، رغم احتدام الساسة الاسبان حول مطالبة إقليم كاتالونيا الاسباني بالانفصال وهو يطالب بالاستقلال رغم تمتعه بالحكم الذاتي!



الاسترخاء السياحي



توفر برشلونة لسياحها شواطئ جميلة لممارسة الاسترخاء، وهناك سياح يأتون إليها قادمين من دول محيطة كثيرة لممارسة السباحة في الصيف، حيث توفر الشواطئ هذا (الهوس السياحي) للراغبين في ممارسة كل أشكال الرياضات المائية أو التعرض للشمس اللاهبة على الرمال الذهبية.



أكواريوم برشلونة



من أجمل الأماكن السياحية التي يمكن لك أن تزورها أنت وعائلتك هو الأكواريوم لمشاهدة كل أنواع الأسماك والحيوانات البحرية، ويمكن أن تقضي هناك وقتا مفيدا مع هذه الحيوانات التي تعيش في المياه المالحة وتوفر الترفيه للكثير من السياح وأسرهم وأطفالهم لمشاهدة عالم الأسماك والمخلوقات البحرية حتى مشاهدة أسماك القرش العملاقة.















ما الذي يجعلك تحب برشلونة؟



من خلال زيارتي لمدينة برشلونة أكثر من مرة أستطيع أن أعطي القارئ الكريم تجربتي في هذه المدينة السياحية الأوروبية والتي لها جمهور من السياح ليس بالقليل.



مدينة برشلونة توفر للسائح وسائل مواصلات عديدة وكثيرة على رأسها التاكسي والبواخر والقطارات والطيران.









تستطيع في برشلونة أن تُؤجِّر سائق سيارة ينقلك على مدار اليوم وحيثما تريد، أو أن تمارس التنقل في كل أنواع المواصلات المتوافرة لخدمتك على مدار الساعة طوال اليوم.



واضح في المدينة الاهتمام بالسياح، ففي برشلونة كل مستويات الفنادق والشقق التي تؤجر، وكذلك اهتمام بالسياحة الأسرية، خاصة برنامج الأطفال.



تنوع أماكن الترفيه والعروض والبرامج جعلها قبلة لسياح أوروبا وآسيا وحتي الهند والصين ودول الخليج العربية، وعلى رأسها الكويت، فكثير من أبناء شعبي برشلونيون حتى النخاع!



فيها كل أنواع السياحة البحرية، وتتنوع هذه الخدمات لوجود شركات متخصصة في توفير خدمات للسائح حسب ما يخطط هو لنفسه من سياحة وترفيه، ومنها صيد السمك. وهناك من يأتي لبرشلونة ليشاهد مبارزة الثيران أو عروض الفرق لفن الفلامنكو!



نعم.. تستحق برشلونة أن يُطلق عليها برشلونة الصاخبة!



متحف الشوكولاتة!



متحف متخصص يحكي قصة الشوكولاتة في أوروبا، وخاصة اسبانيا، ويعرض مجموعة من التماثيل العالمية، وهناك تجرى في جوانبه ورش عمل منظمة تُعلِّم الزوار، خاصة الأطفال وأسرهم، كيفية عمل الشوكولاتة!



قرية بوبل إسبانيول



إذا أردت التعرف على طبيعة ومكونات المجتمع الاسباني، فعليك أن تزور قرية (بوبل اسبانيول) وهذا المتحف عبارة عن (قرية) فيها ورش عمل وفعاليات تعلمك الحرف الرئيسية في اسبانيا وبه أيضا مطعم رائع ومركز لبيع الهدايا والتذكاريات للسياح، ولا يصلح لمرضى السكري لأن (كاكاوهم) لذيذ!







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التلفريك



من أبرز خياراتك أثناء زيارة مدينة برشلونة العريقة زيارة التلفريك، حيث الهواء الطلق، خاصة في الشتاء، حيث أقامت الجهات الرسمية المسؤولة عن السياحة هذا المشروع الوطني على سفوح جبل مونتجويك من أعلاه الى وسط المدينة، وهي تجربة مثيرة وله أفواج من السياح يرتادونه أثناء مرورهم في مدينة برشلونة المحبوبة.



حديقة الحيوانات في برشلونة!



حديقة الحيوانات في برشلونة واحدة من أجمل حدائق الحيوانات في العالم، خاصة أنها تزرع وتحافظ على كثير من النباتات التي تم جلبها من البلدان البعيدة، وزعت لتشكل غابة برشلونية بديعة تؤمها أفواج من الأسر مع أطفالهم أو جموع السياح من مختلف بلدان العالم وشعوبه.



تسمى حديقة الحيوانات بالفاتنة لجمالها وتقع في شارع هورتا جيناردو وهي اليوم من أجمل الأماكن السياحية في برشلونة.



قصر بالاوغويل



قصر تاريخي شاهد على حقبة زمنية، حيث بني بين 1886 - 1888 وهو اليوم مدرج ضمن المباني الأثرية في التراث العالمي لـ«يونسكو»، وقد استغل هذا القصر سابقا لتسلية الضيوف من الطبقات الاجتماعية الراقية ويستقطب اليوم الكثير من السياح، إضافة إلى وجود متحف تاريخي من العصر الروماني وعلى الطراز القوطي مؤلف من 3 طوابق، وبالقرب من كنيسة لاسو ويضم القصر الذي حول الى متحف مقتنيات تعود الى القرن العاشر الميلادي وحفريات تعود الى المستوطنات الرومانية.



متحف برشلونة: MNAC









أحد أبرز متاحف مدينة برشلونة، ويحتوي على مجموعة فنية غالية من المجموعات الأثرية والتاريخية التي تغطي العصور التي مرت بها برشلونة في العصور الوسطى حتى القرن العشرين.



يستقبل المتحف زواره يومي السبت والأحد من أول كل شهر، ويقصده مئات من السياح الأوروبيين.



برشلونة بارك



هو بارك كبير وفيه بحيرة كبيرة ويأتيه أفواج من السياح الذين يعتبرونه مثاليا للأسر الاسبانية، وأيضا أفواج السياح الأوروبيين، ونظرة تجد كل السياح يمارسون فيه رياضة المشي والرسم وقراءة الكتب.



ميناء فيل



مكان تاريخي يُعرف باسم ميناء فيل، يقصده الصيادون في برشلونة أو الهواة القادمون من الخارج، وتوجد به مطاعم صغيرة تقدم (السي فود)، ويمكنك أن تنضم الى كل أولئك السياح القادمين عبر مطارات العالم ليلتقوا في برشلونة، ويزوروا هذه المطاعم التي تتفنن في تقديم أطباق من السمك والمأكولات البحرية، فيما ترتفع أصوات الفنانين والموسيقيين ومحبي الأشعار والأغاني على شاطئ البحر في الميناء.



شكراً.. للجميع!



غمرني قراء «الأنباء» الكرام داخل الكويت وخارجها بطيب مشاعرهم ومقترحاتهم وعباراتهم التشجيعية وتعليقاتهم، وأتمنى فعلاً أن أكون قدمت شيئا جديدا وجميلا يثري ثقافتهم الكروزية.



وأشكر زميلي أ.أسعد عبدالله مدير تحرير مجلة المعلم، ونجله أحمد اللذين رافقاني طوال محطات الرحلة الكروزية الجميلة.



وإلى أن نلتقي في رحلات كروزية قادمة لكم مني أجمل وأطيب التحية والأمنيات، وبالاسباني: أولا لا!



.. في أمان الله.













في عالم الكروز



٭ تعيش أياما في مجتمع مغاير تماما يجمع كل جنسيات العالم، والجميل في هذا المجتمع انه هادئ ومسالم جدا وتسوده أجواء الاحترام المتبادل والالتزام الكامل بكل النظم المتبعة من قبل إدارة الكروز والتعليمات والإرشادات التي توزع مع برنامج كل يوم.



٭ في رحلات الكروز تستطيع أن تنتقل من مدينة الى مدينة أو دولة الى دولة وفندقك الفاخر يصاحبك ويرافقك أولا بأول، فلا تجد أي مشقة أو معاناة في إجراءات الدخول والخروج ولا نقل الحقائب من الفنادق وإليها، علاوة على ذلك أنه بالإمكان أيضا التوجه مباشرة الى المطار بعد انتهاء رحلة الكروز.



٭ لاحظت في رحلتي هذه والتي هي امتداد لرحلات سابقة أن نسبة المشاركين في الرحلة قد تصل الى 70% من الطاقة الاستيعابية للسفينة، وقد يعود ذلك لكون معظم الأوروبيين على وجه التحديد قد سبق لهم أن أمضوا إجازاتهم وفرص السفر خلال «الكريسماس»، علاوة على أن معظم المشاركين كانوا من الجنسية الإيطالية.



٭ خلال رحلاتي السابقة كان من بين المشاركين في الرحلة نسبة محدودة جدا من الكويتيين والخليجيين والعرب، إلا أن في رحلتي هذه لم ألحظ ذلك، وربما صادف وجود عائلة كويتية واحدة علاوة على عائلتي وعائلة زميلي في رحلات الكروز.



٭ لم تتح لي الفرصة برحلة كروز خلال الصيف الماضي، إلا أنه حسب ما ذكر لي زميلي أبوعبدالله الذي شارك وعائلته الكريمة في رحلة كروز الصيف الماضي وجود عدد غير مسبوق من الأشقاء السعوديين أسرا وأفرادا، وان معظمهم جاء وفق مجموعات سياحية. ويقول زميلي أبو عبدالله إننا وجدنا منهم ذلك الكرم، خاصة عندما كانوا يقدمون لنا خلال الجولات الداخلية في المدن القهوة العربية والتمر (الجدوع) وكانت فرصة جميلة للتعارف.



٭ استطاع صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن يضع قطر في قلوب كل السياح وفي حواراتي معهم اتضح لي حجم الوصول القطري العالمي!



مشاهد في السفينة لافتة للنظر!



٭ يتميز اصطحاب الطليان لأسرهم بأن الزوجة مع الأبناء وأحيانا كثيرة مع الوالدين من الجانبين، واضح ان الارتباط الأسري قوي!



٭ إقبال الشباب على البروتين وابتعاد كبار السن عن السكر والحلويات والنشويات، وإقبال مشترك على الأسماك وكل ما يخص الـ«سي فود».



٭ لاحظت وجود قلة من الصينيين، ففي العادة تحمل السفينة أفواجا كثيرة منهم، ربما ما تبقى من كورونا منع سفرهم، ربما!



٭ عندما تسير السفينة مسافات طويلة داخل البحر ينقطع الانترنت، مما يسبب التوتر لكثير من السياح!



٭ وجدت أن البيتزا والكرواسون هي الأطعمة الغالبة من السياح على اختلاف جنسياتهم وأيضا المشروبات الساخنة والباردة والفاكهة.



٭ يعطى المعاق أو الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية وأولوية في كل شيء.



٭ لاحظت أن العمالة التي تعمل لخدمة السياح في الباخرة هم من الجنسيات الهندية والإندونيسية والأفريقية، وان أحد اشتراطات التوظيف لمن يعمل على السفينة أن يكون من منطقة بحرية حتى لا يُصاب بدوار البحر.



٭ إذا حدثت (الزقلبة) وعلى الموج وتمايلت السفينة، انزل من أعلى الى الطوابق السفلى، وتناول الطعام ترتاح.



٭ مازالت سفينة الأميركان هولند هي الأفضل بين سفن الكروز التي ركبتها لنوعية الطعام وتنوع الفعاليات وفخامتها.

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