علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وحدة تنظيم التأمين تعمل على مشروع طموح في شأن وثائق التأمين الإلزامي ضد الغير للسيارات، إذ تخطط لإصدارها إلكترونيا الأمر الذي يمهد الطريق للربط مستقبلا مع وزارة الداخلية لإصدار دفتر السيارة إلكترونيا.



وتفصيليا، ذكرت المصادر أن وحدة تنظيم التأمين وفي إطار عملياتها المستمرة لتنظيم العمليات في السوق المحلي ورفع كفاءة الممارسات التأمينية تعمل على مشروع يجعل عملية التأمين الإجباري (أونلاين) من خلال أتمتة عمليات الوحدة نفسها ومن ثم ربط الشركات المخول لها تقديم وثائق التأمين مع الوحدة ومن ثم إتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول على خدمات التأمين من خلال منصة إلكترونية متخصصة في هذا الشأن.



وأشارت المصادر إلى أن نجاح الوحدة في إصدار وثائق التأمين الإجباري للسيارات «أونلاين» سيكون خطوة أولى تمهد الطريق أمام وزارة الداخلية للعمل على مشروع لإصدار دفتر السيارة إلكترونيا الأمر الذي يضاف إلى السجل الحافل بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة في الكويت.



وأشارت المصادر إلى أن إصدار وثائق تأمين السيارات أونلاين وربط شركات التأمين المصدرة للوثائق بمنصة متصلة مع وحدة التأمين يحقق 6 فوائد للعملاء والشركات على حد سواء يمكن تفصيلها كالتالي:



1- تحقيق أعلى كفاءة للممارسات التأمينية في السوق المحلي بالكويت.



2- وجود صورة عامة أمام وحدة تنظيم التأمين عن كل وثيقة تصدر ما يضمن توافقها مع قانون التأمين.



3- حماية حقوق العملاء المؤمنين وعدم التلاعب بهم إذ سيضمن شراء الوثائق أونلاين عدم وجود السياسات القديمة التي كانت تتبعها بعض الشركات.



4- حماية حقوق الشركات التي تلتزم بالممارسات التأمينية السليمة وبما يتوافق مع صحيح القانون.



5- توفير الوقت والجهد على العملاء إذ سيتاح لهم الحصول على التأمين من دون زيارة الشركات أو فروعها.



6- توفير التكاليف على الشركات التي لن تكون بحاجة إلى الانتشار اللوجيستي بالصورة التقليدية.