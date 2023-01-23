تجاوز ​مان سيتي​ ضيفه نادي ​ولفرهامبتون​ 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري الانجليزي​ الممتاز لكرة القدم، ليرفع «السيتي» رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز 17، وسجل المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند أهداف مان سيتي الثلاثة في الدقائق (40)، و(50)، و(54). وقد واصل المهاجم النرويجي هالاند إبداعه مع مان سيتي. وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذا هو الـ «هاتريك» رقم 16 الذي يسجله هالاند في مسيرته الاحترافية، كما أحرز هالاند 4 «هاتريك» في الدوري الانجليزي الممتاز، معادلا رقم النجم المصري محمد صلاح، ومتفوقا على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (3)، وقد جاء الـ «هاتريك» الرابع بعد 19 مباراة فقط، محطما رقم النجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 65.



وفي لقاء ثان ضمن الجولة نفسها، اكتفى ناديا ​ليدز​ يونايتد و​برينتفورد​ بالتعادل السلبي 0-0. وفشل نيوكاسل يونايتد في فك ارتباطه بعدد النقاط مع مانيونايتد وترك الباب مشرعا أمام للانقضاض على المركز الثالث، بتعادله مع كريستال بالاس سلبا.



وبالتالي، بقي نيوكاسل ثالثا مع 39 نقطة.



وتعثر برايتون أمام ليستر سيتي 2-2، ليفشل في زيادة الضغط على توتنهام وتعزيز موقعه في الصراع على المراكز المؤهلة أوروبيا.



وبهذا التعادل، رفع برايتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس. أما ليستر سيتي فبات في المركز الرابع عشر مع 18 نقطة.



في المقابل، ازدادت الضغوط على المدرب فرانك لامبارد بعد سقوط فريقه إيفرتون أمام وست هام 0-2 في صراع تفادي الهبوط.



إلى ذلك، يلتقي اليوم توتنهام مع فولام وذلك من أجل تصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات.