عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على بلد الوليد 3-0، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتعرض بلد الوليد لخسارته الخامسة تواليا وتراجع إلى المركز الثامن عشر مع 17 نقطة، فيما استفاد إشبيلية من فوزه على قادش 1-0 بهدف من الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 89 من ركلة جزاء في صراع تفادي الهبوط، للتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة. ومني ريال بيتيس بخسارة أمام مضيفه إسبانيول -0-1، سجله الدنماركي مارتن برايثويث (43). وتجمد رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس، فيما حقق اسبانيول فوزه الثاني تواليا وتقدم للمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة. ويلتقي اليوم فالنسيا مع ألميريا.



كأس فرنسا



تأهل ليون وريمس وتولوز بسهولة إلى ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، فيما عانى لوريان للحاق بركب المتأهلين بفوزه الصعب على باستيا من الدرجة الثانية بركلات الترجيح. ويدين ليون بفوزه على شامبيري من الدرجة الخامسة إلى قائده ألكسندر لاكازيت الذي سجل ثلاثية فريقه في الدقائق 11 و33 و67.



وبدوره فاز ريمس بثلاثية نظيفة على هيربييه من الدرجة الرابعة والذي كان خسر في المباراة النهائية أمام باريس سان جرمان 2-0 في عام 2018. وتجاوز تولوز الدور السادس عشر بفوزه على أجاكسيو 2-0 في المواجهة الوحيدة بين أندية دوري النخبة.



وكافح لوريان للفوز على باستيا بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما 1-1. وفي المباريات الأخرى، سحق باريس إف سي من الدرجة الثانية شاماليير من الرابعة برباعية نظيفة. وفاز غرينوبل من الثانية على فينيستيريان دي بلابينيك من الدرجة الخامسة 1-0، وروديز من الثانية على غراس من الرابعة بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا. ويحل باريس سان جرمان في دور الـ 32 ضيفا اليوم على بايس دي كاسل (درجة سادسة).