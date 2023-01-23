

بيروت - ناجي شربل



ألحق العهد حامل اللقب الموسم الماضي خسارة ثقيلة بالبرج 5-1، في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثالثة ذهابا من سداسية الأوائل لمجموعة الصدارة، بالدوري العام اللبناني، سجل للعهد الاسكتلندي لي اروين (3) «هاتريك»، ووليد شور ومحمود سبليني، وللبرج خالد تكجي.



وبعد المباراة، تقدم مدرب فريق البرج السوداني أسامة الصقر من اللجنة الإدارية في الفريق الأصفر باستقالته. وعلم أن الإدارة وافقت على الاستقالة وشكرت وثمنت الصقر على الجهود التي بذلها من أجل الفريق.



وأسندت إدارة نادي البرج مهمة قيادة الفريق إلى المدرب المساعد حسين طحان الذي أصبح المدرب الرسمي الجديد لاستكمال الموسم فيما تبقى من الموسم دون إسقاط خيار التعاقد مع المدير الفني السابق لنادي العهد باسم مرمر.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز شباب الساحل على ضيفه الشباب الغازية 2-1، حيث سجل للساحل محمد زين فران وفضل عنتر وللغازية حيدر أبوزيد.



مجموعة الهبوط



وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، حقق الصفاء فوزا عزيزا على مضيفه السلام زغرتا بهدف نظيف على ملعب المرداشية، سجله ديالو في الدقيقة 85. وألغى الحكم علي رضا هدفا للسلام في الدقيقة 94، مما دفع الجمهور لمحاصرته في غرف تبديل الملابس، حيث تدخلت القوى الأمنية وأطلقت الغاز المسيل للدموع.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، فاز الحكمة بيروت على مضيفه الإخاء الأهلي عاليه بهدف نظيف سجله علي الحوراني في الدقيقة 75، ليحقق الفريق الأخضر فوزه الثاني تواليا في سداسية الهبوط.