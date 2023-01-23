المواطنون يأملون حسم إلغاء قيد عدم التصرف بقسائم الصباحية وخيطان الجنوبي وأبو حليفة وتخفيض الثمن إلى 5000 دينار

طلب سحب الاستجوابات المقدمة ليس خشية من مواجهتها ولكن تحسباً من انفراط سلسلة الاستجوابات توجساً من حكم" الدستورية "

"الدستورية" تنظر الطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة الأربعاء المقبل

"الطيران المدني" : الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار الكويت الدولي

"الإحصاء": ارتفاع التضخم محليا بنسبة 3.15 ٪؜ العام الماضي .. وفي "الأغذية والمشروبات" بلغ في ديسمبر 7.48٪؜ مقارنة بالشهر ذاته من 2021 مقابل 3.51٪ في "المطاعم والفنادق"

مريم بندق





تأكيدا لما انفردت " الأنباء" بنشره أمس الأحد تحت عنوان " لا مبرر دستوريا يمنع الحكومة من حضور جلسة 24 يناير إلا إذا استقالت "، أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن مجلس الوزراء يحسم في اجتماع «مفصلي ومصيري » صباح اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة رسميا بعد 3 أشهر من تشكيلها ، بعد انغلاق المخارج للأزمة السياسية .



هذا و نتجت الأزمة بسبب " تقارير القروض " ذات الكلفة المالية الباهظة علي الحكومة ، ومن دون استكمال تدوين رأي الحكومة في هذه التقارير ، التي كانت تحتاج قبل رفعها للمجلس إلى مزيد من الحوار والنقاش مع الجهات المتخصصة لتحقيق التوازن المطلوب قياسا علي السيولة المالية المتوافرة لصندوق الاحتياطي العام للدولة ، وبالنظر إلى مسؤولية الحكومة في الحفاظ علي رصيد صندوق احتياطي الأجيال القادمة بعد تخفيض نسبة المستقطع من الميزانية لصالحه إلى 10% بعد أن وصل إلى 25% .

و ينظر المجلس في عدة مراسيم بعضها يتعلق بسد شواغر قياديين ، ويأمل المواطنون إلغاء قيد عدم التصرف بقسائم الصباحية وخيطان الجنوبي وأبو حليفة ،وتخفيض الثمن إلى 5000 دينار للتخفيف عن المواطنين ، قبل اتخاذ قرار بحسم رفع أمر استقالة الحكومة - اذا لم تتم موافقة المجلس على شروط الحكومة لحضور جلسة الثلاثاء - إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا نحو حل الأزمة الحالية بين المجلس والحكومة .

وتري مصادر مطلعة انه في حالة قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور قد يمتد إلى مابعد حسم المحكمة الدستورية في صحة الطعون المقدمة في الدوائر الخمس ، وقد أجلت المحكمة الدستورية قراراها في طعون الدوائر الأولي والثانية والثالثة إلى 8 مارس المقبل وقد تصدر قرارها وقد تلجأ للتأجيل مجددا ، وربط حكومة العاجل بصدور أحكام " الدستورية " معناه استمرار حكومة العاجل إلى مايو تقريبا ، لان تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق شهرا او شهرين وهذا في حالة نص حكم "الدستورية "علي عدم إبطال المجلس الحالي ، ولم يحدث ان حكومة تصريف العاجل حضرت جلسات مجلس الامة. ولكنها حضرت جلسة خاصة.

ومن الأهمية، ذكر أن الحكومة تشترط لحضور الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء ان يتم سحب تقارير اللجنة المالية من دون إلزام الحكومة بتقديم تعهدات بالزيادات المالية ، لأن تعهدات الحكومة مقدمة في برنامج عملها منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب سحب الاستجوابات المقدمة ليس خشية من مواجهة هذه الاستجوابات ولكن تحسبا من انفراط سلسلة استجوابات النواب توجسا من حكم الدستورية .



استقالة الحكومة تحسم غدا " اليوم "

علمت " الأنباء" أن الحكومة ستحسم استقالتها رسميا " اليوم ".



اجتماع «مفصلي ومصيري» لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا «مفصليا ومصيريا» صباح غد الإثنين برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وينظر المجلس في عدة مراسيم قبل اتخاذ قرار بحسم رفع أمر استقالة الحكومة - اذا لم تتم موافقة المجلس على شروط الحكومة لحضور جلسة الثلاثاء - إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا نحو حل الأزمة الحالية بين المجلس والحكومة.



ومن الأهمية، ذكر أن الحكومة تشترط لحضور الجلسة البرلمانية بعد غد الثلاثاء ان يتم سحب تقارير اللجنة المالية من دون إلزام الحكومة بتقديم تعهدات بالزيادات المالية؛ لأن تعهدات الحكومة مقدمة في برنامج عملها منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب سحب الاستجوابات المقدمة.



"الدستورية" تنظر الطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة الأربعاء المقبل





تنظر المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار محمد بن ناجي الأربعاء المقبل الطعون الانتخابية بالدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، حيث تم التأجيل في الجلسة التي عقدت بتاريخ 27 ديسمبر الماضي لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة ذاتها.

وكانت المحكمة قد ندبت مستشارين وعضوين للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لضمّ محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والذي لم يرد رفقة كتاب وزارة الداخلية.

وقررت أيضا ندب مستشارين وعضوين من المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم لضمّ محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والذي لم يرد رفقة كتاب وزارة الداخلية.

وأضافت المحكمة في قرارها: على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم (95) ومحاضر 8 لجان فرعية تابعة لها تحمل أرقام: (96) و(97) و(98) و(98) و(99) و(100) و(101) و(102) .



"الطيران المدني" : الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار الكويت الدولي



قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون الملاحة الجوية في الطيران المدني م. عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية ، مؤكدا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن طقس اليوم غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الإثنين.

"الإحصاء": ارتفاع التضخم محليا بنسبة 3.15 ٪؜ العام الماضي .. وفي "الأغذية والمشروبات" بلغ في ديسمبر 7.48٪؜ مقارنة بالشهر ذاته من 2021 مقابل 3.51٪ في "المطاعم والفنادق"



أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 15ر3 في المائة نهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021.

وقالت (الإحصاء) في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 71ر0 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 48ر7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 22ر0 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 35ر5 في المائة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 44ر1 في المائة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 69ر1 في المائة .

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 63ر2 في المائة، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 85ر2 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 13ر3 في المائة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المائة .

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 51ر3 في المائة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 75ر3 في المائة .

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.