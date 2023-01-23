241 ألف مشترك بخدمات الوزارة عبر رسائل SMS منهم 66 ألفاً اشتركوا في 2022

106508 معاملات أنجزها مركز الخدمة في برج التحرير بالفترتين الصباحية والمسائية

مراكز الخدمة التابعة لـ «العدل» أنجزت ما يقارب 560 ألف معاملة خلال العام الماضي

أكثر من 16 مليون وثيقة ومستند متنوع تم حفظها بنظام «الإمج» خلال عام 2022



أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف أن الوزارة حققت طفرات كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على المال العام عبر الوسائل التكنولوجية والدفع الالكتروني، حيث قامت بتحصيل اكثر من 71 مليونا و349 ألف دينار عبر خدماتها «أونلاين» في 2022.



وأكد القلاف أنه بناء على توجيهات وزير العدل عبدالعزيز الماجد بتسهيل جميع خدمات الوزارة الالكترونية للحفاظ على المال العام ووصولا الى التحول الرقمي الكامل بات من الضروري تسخير الامكانات المتاحة لتحقيق الوصول الى العدالة في أقل وقت وجهد وتكلفة بالاتجاه نحو استخدام كل الوسائل الرامية الى تطوير بيئة العمل وتوفير الاجواء التي تساهم وتعزز من استخدام التقنيات الالكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة الخدمية.



وكشف عن عدد كبير من الانجازات التي حققتها «العدل» العام الماضي سواء عبر ادارات الوزارة أو مجمعات المحاكم أو مراكز الخدمة المنتشرة في عموم البلاد أو الخدمات الالكترونية المتعددة لتسهيل أمور المراجعين، مشيرا الى أن مراكز الخدمة انجزت ما يقارب 560 ألف معاملة منها 106508 معاملات انجزها مركز الخدمة ببرج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



ولفت الى أن «العدل» انجزت 146023 عملية دفع «أونلاين» خلال 2022 وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 5840877 دينارا منها 73312 عملية «اونلاين» لرسوم قضائية بلغت حصيلتها 1982478 دينارا، فيما حصلت 1569660 دينارا آليا لـ 32478 كفالة استئناف، وحصلت 1349550 دينارا عن إجمالي 13978 عملية دفع كفالة تمييز، و642678 دينارا عن 17979 عملية دفع غرامات جزائية وغيرها من العمليات الإلكترونية سواء كفالة استئناف جزئي أو طوابع أو أتعاب خبير أو أمانات ومبالغ شيكات ومديونية موظف، مشيرا الى أن أقسام الاستعلام القضائي انجزت 843427 معاملة بمجمعات المحاكم في كل المحافظات العام الماضي.



وذكر أن اجمالي مبالغ التحصيل في إدارة التنفيذ لرفع منع السفر عن مواطنين ومقيمين فاقت مليونا و724 ألف دينار عبر 1933 عملية دفع الكتروني العام الماضي، مشيرا الى ما يقارب 240.858 ألف مشترك في خدمات الوزارة حاليا عبر رسائل SMS منهم 66.355 ألفا اشتركوا في 2022 فيما بلغ عدد المستندات المحفوظة بنظام «الامج» 16 مليون وثيقة ومستند تخص المحكمة الدستورية وإدارات التوثيق والتسجيل العقاري وغيرها العديد من الإنجازات الكثيرة.



وأشاد بتوجيهات الوزير عبدالعزيز الماجد وحرصه الكبير على تذليل العقبات أمام موظفي «العدل» لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، مشيدا بجهود موظفي الوزارة في تحقيق تلك الانجازات الكبيرة خلال العام الماضي، داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا مزيدا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.