

عقد الاجتماع التمهيدي لكبار المسؤولين في وزارات الشؤون أمس، تمهيدا لانطلاق أعمال الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون العرب يومي 25 و26 يناير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.



وترأس وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري وفد الكويت في الاجتماع، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات للخروج بنتائج إيجابية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك الذي تمنحه الكويت أهمية ورعاية خاصة، مشيرا إلى أن اللقاء التنسيقي أكد على أهمية الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية.



وأوضح أن الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستناقش العديد من الملفات المهمة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030 بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن العربي، لافتا إلى أن جدول الأعمال يتضمن عدة ملفات تشمل الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات والموضوعات ذات الصلة بالأسرة وذوي الإعاقة وسبل دمجهم في كل ميادين الحياة العامة إضافة لجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده وقضايا كبار السن والتنمية الاجتماعية والأسر المنتجة.