

قال المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية د.سلطان الديحاني، إن مكتبة الكويت الوطنية هي آخر محطة من محطات المكتبة الأهلية.



وأوضح الديحاني في لقاء مع «كونا»، أن المكتبة الأهلية بقيت في مقرها الأول (بيت ابن عامر) قرابة 5 سنوات لكن ميزانيتها تضاءلت واستقال بعض الأعضاء ونقلت كتبها إلى المدرسة الأحمدية، وتذكر الروايات أن المكتبة كانت تضم غداة إنشائها 1500 كتاب.

وذكر أن المكتبة نقلت بعدها إلى دكان تبرع به الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح في شارع الأمير قرب مسجد ابن عامر وعين مبارك بن جاسم القناعي أمينا لها.



وأشار إلى تشكيل لجنة خيرية في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح لإقامة بناء للمكتبة في شارع الأمير قرب مسجد السوق، وضمت اللجنة الشيخ يوسف القناعي وعلي بن سيد سليمان وعبدالله الصقر ومشعان الخضير وخالد الحمد وعبداللطيف الغانم، وقد أسهم في هذا عدد من أهل الفضل والمروءة.