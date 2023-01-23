واصلت جمعية المهندسين مطالباتها بإقرار بدلات أعضائها في مختلف المواقع، وخاصة بدل الموقع، مشيدة بتعاون وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وموافقته على مقترح الجمعية وضع آلية دائمة لصرف هذه البدلات.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل إنه التقى الوزير د.حمد العدواني بحضور أمين السر م.فهد العتيبي، حيث تم عرض مطالب المهندسين بإقرار بدلاتهم وانه أبلغهم دعمه لهذا المطلب، ونثمن هذا الدعم والموافقة على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرة تعيين المهندسين في مجال تدريس المواد العلمية في القطاع التعليمي واستعداد الوزارة للمشاركة في المجلس الأكاديمي لاعتماد المؤهلات الهندسية الذي تعكف الجمعية على تشكيله خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الخبرات الهندسية الكويتية وممثلين للجهات الحكومية الراغبة.



وأضاف العتل أن تنفيذ مبادرة تعيين المهندسين ستكون من خلال إعلان مشترك ووجود ضابطي اتصال من الجهتين لتوضيح متطلبات التعيين في مجال التدريس، وأبلغنا الوزير برغبة الجمعية في إحياء اللجنة المشتركة بين «التعليم الهندسي بالجمعية» والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم والتي تعطلت منذ عدة سنوات رغم النتائج المبهرة التي تحققها في مجال اعتماد المؤهلات الهندسية، وتلقينا دعما لهذه الرغبة التي تؤكد حرصنا على ضمان جودة التعليم الهندسي واعتبار جودة التعليم هي الركيزة الأساسية التي من خلالها تساهم مخرجات المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وبين أن هذه اللجنة لن تكلف الدولة وستعكف على وضع أرضية مشتركة في موضوع الجامعات التكنولوجية والهندسية التي لا تتبع القوائم العالمية كالتي في بعض الدول العربية وأفريقيا وآسيا، كما نثمن عاليا دعم «التعليم العالي» للجمعية لتطوير التعاون مع المؤسسات والمعاهد الهندسية البريطانية من مختلف التخصصات.