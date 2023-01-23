

قام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشـــــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بمخاطبة الوزراء المعنيين في مختلف الجهات الحكومية بكتاب يتضمن طلب وقف استقبال (262) خدمة ومعاملة حكومية وذلك بناء على نجاح التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الحكومية «سهل» في تنفيذ هذه المعاملات من قبل المواطنين والمقيمين إلكترونيا عبر التطبيق، دون الحاجة للمراجعات لدى الجهات الحكومية وتنفيذها يدويا.



وبين الناهض في كتابه أن هذا التوجه يعزز من مسار السير نحو أن يكون الاعتماد على تنفيذ المعاملات الحكومية من خلال «تطبيق سهل» لكي يكون اللبنة الأساسية في تحقيق أهداف التحول الرقمي للدولة وفق خطة التنمية الوطنية للكويت (رؤية 2035)، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» فاق (990.682) مستخدما تمكنوا من إنجاز (7.044.520) خدمة حكومية وتلقوا (28.187.438) إشعارا و(17.226.973) بيانا رسميا من الجهات الحكومية المتواجدة عبر التطبيق والتي بلغ عددها (28) جهة تقدم (277) خدمة إلكترونية.



وأوضح أن هذا التوجه يعزز دعم الغاية من إطلاق هذا التطبيق في إنجاز المعاملات دون مراجعة الجهات الحكومية، حيث سيكون لذلك الأثر الكبير في توجيه شرائح المجتمع المختلفة إلى التعامل الإلكتروني في إنجاز المعاملات، ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على الجهات الحكومية ومنع هدر طاقات العمل في إنجاز المعاملات يدويا بالرغم من توافرها الإلكتروني من خلال تطبيق «سهل»، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي سيتم تحقيقها من تقليل الازدحام المروري وتوجيه طاقات العمل داخل الجهات الحكومية ووحداتها للاستفادة المثلى بجهود الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.