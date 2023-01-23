



أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان السعودية تشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال الترفيه والرياضة تضاهي المستويات العالمية.

وأشاد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ(كونا) بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ في تطوير الترفيه في المملكة من خلال جذب أكبر المحافل والفعاليات العالمية إلى السعودية وكذلك ألمع النجوم العالميين من الفنانين ما غير خارطة السياحة في السعودية وأصبحت جاذبة للسياح من المنطقة ومختلف دول العالم.

وقال الشيخ علي انه تلقى الدعوة لحضور المباراة التي جمعت فريق (باريس سان جيرمان) وفريق (نجوم الهلال والنصر) السعودي في كأس (موسم الرياض) الخميس الماضي، حيث شارك فريق (باريس سان جيرمان) بكامل نجومه وهذا دليل على نجاح هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ في جذب أنظار العالم إلى العاصمة (الرياض) كوجهة سياحية رائعة.



وأكد الشيخ علي أن المملكة تملك مقومات استضافة كأس العالم 2030 وكذلك وجهة سياحية كبيرة ومتنوعة من نواحي البيئة والأجواء والأماكن جعلتها اختيارا مميزا يلبي جميع الأذواق سواء السياحة الثقافية أو الاستجمامية او الترفيهية بجهود السعوديين المتميزة وهو ما تدلل عليه النجاحات الكبيرة التي يحققها (موسم الرياض) في كل نسخه.