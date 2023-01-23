يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تأكيد أهمية رسم خطط مالية مستقبلية وتكوين مخصص مالي لتحقيق الأهداف والطموحات، ومواجهة الحاجات والمتطلبات، لاسيما في ظل تغير أساليب المعيشة والإنفاق بين الماضي والحاضر والمستقبل.



ويحرص «بيتك» على تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وهما صفتان لا تتجزآن من التخطيط المالي، فالادخار وحده لا يكفي، إنما يجب ان يكون مرتبطا بالاستثمار وفهم ممارسات التخطيط المالي حتى لا يفقد الادخار مع مرور الوقت جزءا من قيمته. وبادر «بيتك» كأول بنك في الكويت بتصميم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تساعد على الاستعداد لما قد يخبئه المستقبل من تطورات ومفاجآت ومتطلبات تستدعي وجود إمكانات مادية لتغطيتها، ناهيك عن دور تلك المنتجات الاستثمارية في تحقيق طموحات وأهداف مستقبلية، كإقامة مشروع خاص أو شراء منزل أو غيرها من متطلبات الحياة بكل مراحلها، ابتداء من التعليم، ثم الزواج، والعمل، مرورا بالتقاعد، مع عدم إغفال الرعاية الطبية.



وصممت خطة «جامعتي» الاستثمارية لتلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، ليستفيد العميل من المبلغ المستثمر، وكل الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الابناء للجامعة.



كما صمم «بيتك» خطة «رفاء» لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، والتخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، حيث توفر لهم الخطة إمكانية توفير المبلغ المستهدف مع كل الأرباح الاستثمارية المستحقة، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.



أما خطة «إنجاز» المتعددة الأغراض فقد أعدت خصيصا لتحقيق تطلعات الشباب، فيستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره.



علاوة على ذلك، يوفر «بيتك» خططا استثمارية لمرحلة ما بعد التقاعد من خلال خطة «ثمار» التي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد.



ويقدم «بيتك» خطة «شفاء»، وهي خطة استثمارية طويلة الأجل تتيح تغطية تكافلية لحالات الرعاية الطبية الخاصة، وتشجع «شفاء» العملاء من سن 21 إلى 60 سنة على الادخار التدريجي لمبالغ صغيرة للاستفادة منها عند انتهاء الخطة أو عند الحاجة، حيث تتألف الخطة من عنصرين أساسيين، وهما ادخار مبالغ متراكمة مع أرباح، بالإضافة إلى تغطية تكافلية للأفراد في حالات الوفاة بسبب مرض أو حادث، والعجز الكامل الدائم بسبب مرض أو حادث، فضلا عن عدد من الأمراض الطارئة الأكثر شيوعا.