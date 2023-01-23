النصف: نحرص على تقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية وباقة مكافآت متميزة لعملائنا

يحرص بنك الكويت الوطني دائما على أن يكون الأقرب إلى عملائه، وفي ذلك الإطار، نظم البنك فعالية استثنائية في ممشى الواحة بمنطقة مشرف للاحتفال بمرور عام على إصدار بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية وسط حضور كبير وتفاعل من العملاء.



شهدت الفعالية العديد من الفقرات الترفيهية المميزة وتضمنت أنشطة مختلفة والعديد من الألعاب والجوائز التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور، كما تواجدت محلات القهوة والطعام. تميز الاحتفال بحضور كبير، واستمتع العملاء من حاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية بالمشاركة في الألعاب المختلفة في يوم ترفيهي مميز يعكس حرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه بأفضل العروض والمزايا الحصرية.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: نحرص على تقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تناسب كل الشرائح وتعكس استراتيجية الوطني التي تهدف إلى مكافأة العملاء بباقة متنوعة من السحوبات والجوائز التي تعكس ريادته في تقديم كل ما هو جديد ومميز.



وأضاف: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية تمنح حامليها نمط حياة فريدا بفضل ما تقدمه من مزايا وعروض تناسب احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم.



وأكد النصف حرص الوطني على البقاء بالقرب من عملائه والتعرف على احتياجاتهم والتواصل الدائم معهم باستخدام جميع القنوات لرصد التغير في تلك الاحتياجات وتطوير الخدمات والمنتجات بما يتماشى مع تلك المتغيرات. وأشار إلى أن بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية تجمع بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها.



وتمنح بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عملاءها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية، حيث يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية عند اختيار فئة الإنفاق وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5%على المدفوعات الرقمية ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.



وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.



كذلك يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني بنسبة 10% عند استخدام البطاقة لدى كل من: «إيكيا»، «يوريكا»، «فارفيتش» وbooking.com.



ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع من قيمة المشتريات في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجرا أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.



ويمكن للعملاء كسب نقاط KWT من الوطني شهريا لغاية ما قيمته 1000 دينار، كما يمكن لحاملي بطاقات KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 من المحال المشاركة.