القاهرة - سامي عبد الفتاح



ابتعد فريق الأهلي المصري بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق أهم فوز في سباق البطولة، وفي ختام الجولة 14 بالتغلب على الزمالك (حامل اللقب) 3-0، رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، بسبب الأداء السلبي من الفريقين، إلا أن محمود كهربا، نجم الأهلي أشعل أجواء المباراة بتسجيل الهدف الأول للأهلي في شباك فريقه السابق في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 34 نقطة، مبتعدا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا عند 26 نقطة في المركز الرابع.



وبعد الفوز الكبير والثمين، قال قائد فريق الأهلي الحارس الدولي محمد الشناوي: إن اللاعبين كانوا رجالا وركزنا من أجل الفوز بالمباراة ونفذنا تعليمات المدرب، مؤكدا ان الجماهير دائما وراء حماسة اللاعبين.



من جانبه، دعا رئيس الزمالك مرتضى منصور أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ، لحسم مصير المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرا.



ويستعد الأهلي للقاء البنك الأهلي بعد غد ضمن الجولة 15، قبل توجهه إلى المغرب للمشاركة في مونديال الأندية، فيما يستعد الزمالك للقاء غزل المحلة في اليوم نفسه.



وتنطلق اليوم الجولة الـ 15 بأربع مباريات فيستضيف اسوان فريق الإسماعيلي، وفاركو فريق انبي، وسيكون حرس الحدود ضيفا على الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش ضيفا على سيراميكا.