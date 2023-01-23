حقق بطل أبطال العالم وصاحب الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس محمد إبراهيم بوربيع كأس المركز الأول والعلامة الكاملة في فئة GP1 لكبار المحترفين ضمن أولى مشاركات المنتخب الوطني في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فيما حقق زميله البطل العالمي والحائز لقب بطولة ملك تايلند وبطولة قارة آسيا محمد جاسم الباز كأس المركز الثاني في نفس الفئة.



وأشاد أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري بالنتائج المشرفة للبطلين العالميين المتميزين بوربيع والباز، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس بغريب ويأتي في مستهل مشاركات المنتخب في البطولات الدولية للعام الميلادي الجديد، وان لدى المنتخب استحقاقات خليجية وإقليمية وعالمية واسعة لاستكمال سجل إنجازاته الكبيرة وغير المسبوقة في حصد البطولات والألقاب ولرفع اسم وعلم الكويت عاليا.