يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت رسميا عن تعاقدها مع الجناح التونسي ياسين العمري (27 سنة) لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وسيعوض العمري رحيل العراقي شيركو كريم الذي تم إنهاء عقده بالتراضي مع إدارة النادي. وباشر العمري تدريباته مع «الأبيض» تحت قيادة المدرب البحريني علي عاشور استعدادا للقاء التضامن اليوم ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس سمو الأمير.



وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى للعمري خارج تونس، حيث سبق له تمثيل أندية الاتحاد المنستيري والأفريقي والنجم الساحلي الذي فسخ عقده معه منذ شهرين لعدم حصوله على رواتبه.