الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن لاعب منتخب قطر الأول ونادي السد سابقا عبدالكريم حسن يدرس مقاضاة ناديه بعد قرار بشطبه من صفوف الفريق الكروي الأول بشكل نهائي.



ومن المقرر أن يتقدم اللاعب بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد إدارة النادي القطري من أجل الحصول على مستحقاته المالية البالغة 5 ملايين ريال قطري، لاسيما أن قرار «الزعيم السداوي» هو شطبه من سجلات الفريق وبالتالي يحق له الحصول على مستحقاته المالية.



كما يرى عبدالكريم حسن أن قرار الاتحاد القطري بإيقافه لأجل غير مسمى، وخصم 50% من راتبه وتوجيه تحذير له وغرامة قدرها 200 ألف ريال قطري، متعسف وهو ما يرفضه اللاعب الذي يحاول إيجاد عقد احتراف خارجي قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية.



إلى ذلك، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد حمد الكبير، الذي يحتضن كلاسيكو الكرة القطرية بين العربي والسد في 7:00 مساء ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري نجوم QNB التي تنطلق بمواجهات الدحيل (الثاني 20 نقطة) مع الشمال (السابع 10 نقاط) في 4:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وعلى نفس الملعب يلعب المرخية (التاسع 8 نقاط) مع الأهلي (الرابع 13 نقطة) في الـ 7:00 مساء.