هادي العنزي



اختتمت مساء أمس الأول بطولة BNK المفتوحة للبادل، حيث حضر المباريات النهائية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، وسفير الإمارات لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، وحشد كبير من الشخصيات الرياضية والمجتمعية وحضور جماهيري غفير ملأ جنبات «الأرينا» بمجمع 360 التجاري.



وشهد اليوم الختامي لبطولة BNK المفتوحة للبادل، مواجهات عالمية الطراز، قدم خلالها نجوم العالم والخليج مستويات رفيعة، شهدت تفاعلا كبيرا من قبل عشاق اللعبة الذين تابعوا بشغف كبير تفاصيل النهائيات الأربع، في أمسية رياضية استثنائية لمحبي البادل، تخللتها عروض ضوئية ممتعة.



الفائزون بألقاب البطولة



وحصد لقب بطولة المحترفين والخليجيين للرجال لاعب منتخبنا الوطني عبدالرحمن العوضي وأرتور كويلو، فيما ذهب المركز الثاني للاعب منتخبنا الوطني للبادل عبدالعزيز معيوف وخوان ليبرون، وفي منافسات السيدات فاز الثنائي فاطمة النبهاني ومارتينا اورتيغا بالمركز الأول في نهائي المختلط، بينما ذهب المركز الثاني لاريانا سانشيز ولاعبة منتخبنا الوطني للبادل أميرة سراج.



وجاء مسك الختام بلقاء عالمي الطراز، جمع أفضل لاعبي العالم في البادل، في مواجهة استثنائية فريدة، جمعت بين المصنف الأول في العالم الإسباني خوان ليبرون، ومواطنه المصنف الثالث باكيتو نافارو من جهة، و«الساحق» المصنف الخامس عالميا، والقادم بقوة أرتور كويلو، والأرجنتيني أغوستين تابيا، وفاز بالمركز الأول الثنائي «كويلو وتابيا» بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.



وسبق القمة الكبيرة، لقاء جمع بين محترفي السيدات، حيث دانت الأفضلية للثنائي الإسباني باولا جوز ماريا وأريانا سانشيز، على حساب الثنائي غريتا غونزاليس ومارتا اورتيغا، بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-3 و6-3.



بطولة مختلفة شكلاً ومضموناً



وبهذه المناسبة، أكد مدير العلاقات العامة لبطولة BNK المفتوحة للبادل محمد الغربللي لـ «الأنباء» أن هذه البطولة تختلف عمن سواها، فهي الأولى التي تقام في مسرح «الأرينا»، كما أنها ضمت أفضل لاعبي البادل في العالم من إسبانيا والأرجنتين، وقد سبقت يومي الختام منافسات تمهيدية لمواجهة أبطال العالم، شملت مشاركة أفضل لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي في البادل.



وذكر الغربللي أن مجموع جوائز البطولة بلغ 100 ألف دينار، وقد سعدنا بالاستضافة والحضور الجماهيري الكبير الذي تابع المباريات النهائية بشغف كبير، وهذا يؤكد على نجاح البطولة، ومدى انتشار رياضة البادل في الكويت، لافتا إلى أن الهدف من اقامة البطولة يأتي لنشر الرياضة بين الأوساط الشبابية، ودعما للاعبي منتخبنا الوطني للبادل.



من جانبه، أبدى مدير إدارة الاتصالات والتسويق المؤسسي في بنك بوبيان وليد الصقعبي سعادته واعتزازه برعاية البنك لبطولة BNK المفتوحة للبادل، وقال لـ «الأنباء»: «يأتي دعم البطولة انطلاقا من استراتيجية بوبيان بدعم الشباب الكويتي، والمواهب الكويتية بمختلف المجالات، ونفخر بأن نكون جزءا من هذه البطولة العالمية، والتي من شأنها الإسهام في تطوير المستوى الفني للاعبي منتخبنا الوطني للبادل».



وأكد الصقعبي أن البطولة حققت نجاحا منقطع النظير، على المستويين الفني والجماهيري، مضيفا: تضافرت الجهود فجاء النجاح متكاملا، كما أن نجاح البطولة من شأنه أن يرفع من سقف الطموحات، ويجعلنا نتطلع للمزيد مستقبلا.

معيوف: شكراً BNK

أكد لاعب منتخبنا الوطني للبادل عبدالعزيز معيوف أن البطولة كانت حدثا عالميا فريدا، وقال: «نشكر BNK على هذه الفرصة الاستثنائية، واللعب مع أفضل لاعبي العالم في البادل، وقد خضنا تجربة رائعة باللعب مع أفضل المصنفين، مما يسهم في تطوير المستوى الفني لجميع لاعبي المنتخب، ونأمل أن تقام هذه البطولة العالمية سنويا».

العوضي: فرصة لا تتكرر كثيراً

أبدى لاعب منتخبنا الوطني عبدالرحمن العوضي سعادته الغامرة بالمشاركة مع المصنف العالمي ارتور كويلو والفوز بلقب الزوجي، وقال لـ «الأنباء»: «سعادتي لا توصف باللعب مع أبطال العالم، وهذه فرصة كبيرة لا تتكرر كثيرا، وعلى الجانب الفني، فالفائدة عظيمة، ونشكر BNK على اقامة هذه البطولة العالمية، وقد حظيت بمشاركة المصنف الثالث عالميا ارتور كويلو وفزنا وهذا زاد من سعادتي».

أسرار: البطولة الأفضل فنياً وجماهيرياً

ذكرت لاعبة منتخبنا الوطني للبادل أسرار عبدالمجيد أن بطولة BNK المفتوحة للبادل تعد الأفضل على مستوى العالم، من حيث المستوى الفني، والحضور والتفاعل الجماهيري، وقالت لـ «الأنباء»: «من الجميل مشاهدة أفضل المستويات العالمية بالكويت، وتجربة اللعب مع أفضل لاعبات العالم فرصة نادرة الحدوث، وقد استفدنا جميعا منها، ونأمل أن تقام البطولة كل عام مستقبلا».