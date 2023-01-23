ياسر العيلة



القائمون على بنك الخليج يدركون جيدا أهمية دعم المواهب الكويتية الشابة بشكل خاص والحركة الإبداعية والثقافية بشكل عام تأكيدا على أهمية دور الفن والثقافة في تكوين وبناء وعي الشعوب، ومن أجل ذلك كان إعلان جائزة مليونير «الدانة» رقم 19 مختلفا على المستوى التسويقي، حيث تم دمج الجائزة مع عمل كوميدي راق برعاية بنك الخليج وهي مسرحية «تم الإيداع» الذي أقيم العرض الأول لها مساء الخميس الماضي في مسرح نادي اليرموك بمنطقة مشرف، وتستمر عروضها لمدة تسعة أيام أخرى، والمسرحية تدور أحداثها حول جائزة الدانة وقيمتها مليون ونصف المليون دينار، وكيف لمثل هذه الجائزة أن تحول حياة الفائز بها بشكل كبير، وتم تقديم العمل في إطار من المرح والبهجة ومن خلال تناول العديد من القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي نال استحسان واعجاب الحضور الكبير، حيث ساهمت المسرحية في رسم البسمة على وجوههم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وعقب نهاية العرض تم اجراء السحب لاختيار الرابح بالجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة السنوي، وقيمتها مليون ونصف المليون دينار بحضور قيادات البنك وممثلي وزارة التجارة والصناعة الكويتية وشركة المحاسبة «إرنست آند يونغ» لتفوز السيدة موزة عبدالوهاب علي العصفور بالجائزة، ويقوم أحمد المطري من بنك الخليج بإجراء اتصال هاتفي على الهواء مباشرة معها ليعلن لها عن فوزها بجائزة الدانة، وللحقيقة كمية البهجة والضحك التي تفاعل معها الجمهور من خلال حديث الفائزة كان منافساً قوياً للكوميديا التي قدمها نجوم العمل، حيث تتمتع الفائزة بخفة دم شديدة وبتعليقات عفوية جميلة. «الأنباء» تواجدت في هذه المناسبة الكبرى والتقت عددا من قيادات بنك الخليج، بالاضافة إلى نجوم المسرحية، والتي جاءت على النحو التالي:



ومن جانبه، تحدث نجم العمل الفنان عبدالعزيز النصار قائلا: «تم الإيداع» مسرحية برعاية بنك الخليج والتي تم من خلالها السحب على جائزة مليونير الدانة رقم 19 وقيمتها مليون ونصف المليون دينار، وأشار النصار إلى أن عروض المسرحية ستستمر لمدة 10 أيام، وأحداثها تدور وتنتهي داخل البنك من خلال اطار من الكوميديا، وتتناول العديد من القضايا الاجتماعية، وأضاف: ان شاء الله الجمهور سيسعد بمشاهدة العمل.



النجم مبارك المانع قال: دخول مؤسسة اقتصادية كبرى مثل بنك الخليج لترعى عملا فنيا بالنسبة لنا كشباب أراه دعما كبيرا، فاليوم بنك الخليج يكرم ويدعم الطاقات الكويتية الشابة، وهذا ما كنا نبحث عنه من قبل، والحمد لله حدث ذلك في «تم الإيداع». وعن دوره في العمل قال: أجسد شخصية فوزي وهو انسان بسيط يعاني من صعوبة الحياة، يقتحم البنك بعد أن قرأ إعلانا عن سحب جائزة بقيمة مليون ونصف المليون دينار، فدخل البنك ليأخذ هذا المبلغ ولكنه لم يجد سوى شخص بسيط «عبدالعزيز النصار» يحمل في يده حقيبة كل ما فيها 630 دينارا ويتخيل هو وعزيز أنهما فازا بالجائزة ولو أصبحا تجارا ماذا سيحدث معهما ومن أين سيشتريان بضاعتهما؟ وفي النهاية تكتشف ان كل هذه المشاهد هي مجرد خيال لا أكثر ولا أقل عند عبدالعزيز النصار. وكشف المانع ان السبب الأول والرئيسي الذي جعله يوافق على التواجد في هذا العمل هو وجود عبدالعزيز النصار معه خاصة انهما لم يعملا معا على مستوى المسرح منذ 6 سنوات فكانت هذه العودة الجميلة من خلال «تم الإيداع».



الفنان ناصر الدوب قال: المسرحية أحداثها منفصلة متصلة، ألعب فيها أكثر من كاركتر منها موظف بنك ثم صبي تاجر بخور هندي وأخيرا مهندس طيران.



الفنان شملان المجيبل قال: أجسد في المسرحية ثلاثة كاركترات؛ الأول موظف البنك، والثاني المهراجا الهندي، والثالث كابتن طائرة. وأشار إلى أن هناك مواقف جميلة تحدث بينه وبين نجمي العمل عبدالعزيز النصار ومبارك المانع، وكيف يستطيعون استثمار جائزة المليون ونصف المليون دينار فيذهبون بخيالهم من خلال أحداث كوميدية جميلة. وكشف المجيبل ان مسرحية «تم الإيداع» هي التجربة الأولى له مع النجم عبدالعزيز النصار، والتجربة الثانية له مع النجم مبارك المانع، معربا عن سعادته بالتعاون معهما في هذا العمل.



الفنانة شبنم قالت: هذه اول تجربة مسرحية لي وبصراحة متوترة جدا وفي نفس الوقت متحمسة جدا. واضافت: دوري في العمل ليس كبيرا لكن كبداية لي في عالم المسرح فهي كافية جدا، وأكملت: وتعلمت من كل المشاركين في المسرحية من المخرج محمد الحملي ونجوم المسرحية أشياء كثيرة، واضافت أنها محظوظة جدا بأن تكون بدايتها المسرحية مع هؤلاء النجوم. وعن دورها في العمل قالت: أجسد أكثر من كاركتر الاول موظفة في البنك والثاني بائعة شاي كرك في الهند والكاركتر الثالث مضيفة طيران.



الجدير بالذكر أن مسرحية «تم الإيداع» من تأليف هيا أحمد وإخراج محمد الحملي وبطولة عبدالعزيز النصار ومبارك المانع وناصر الدوب وشملان المجيبل وشبنم.