منصور السلطان - مبارك التنيب



أنقذت العناية الإلهية ثم تدخل رجال الإطفاء 11 وافدا من مختلف الجنسيات من الموت اثر اندلاع حريق صباح أمس في شقة في الدور الثامن بعمارة في منطقة السالمية.



وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق بعمارة في منطقة السالمية، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي السالمية والبدع لموقع البلاغ، حيث تبين أن النار اندلعت في شقة بالدور الثامن في عمارة مكونة من 9 أدوار، وعلى الفور تم إخلاء العمارة وإنقاذ 11 شخصا كانوا محتجزين في الأدوار، ومن ثم باشر رجال الإطفاء محاصرة النيران وإخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.