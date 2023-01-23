ذكرت وسائل إعلام محلية إندونيسية أمس الأحد أن القرويين في جزيرة سومطرة الإندونيسية في حالة تأهب بعد رصد نمر سومطرة المهدد بالانقراض بشكل خطير عبر إحدى كاميرات المراقبة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإندونيسية (أنتارا) أن كاميرا مراقبة تلفزيونية مغلقة مثبتة في متجر محلي في منطقة سياك التقطت صورة للقط الكبير وهو يمر أمام المبنى في وقت مبكر السبت. وظهر النمر بعد أن أبلغ سكان محليون عن العثور على آثار مخالب نمر بالقرب من منطقة سكنية مكتظة بالسكان في قرية سواك لانجوت الاثنين الماضي. كما ادعى أحد القرويين رؤية نمر يتجول بالقرب من مزرعة بطيخ مساء الجمعة الماضي.



وقال مسؤولو الحياة البرية المحليون إنهم يعتقدون أن ما تم رصده نمر صغير، بناء على ملاحظتهم لبصمات مخالبه.



ويتعرض القرويون في سومطرة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق الغابات المحمية، لاشتباكات مع النمور، حيث أدت عملية إزالة الغابات والتعدي البشري إلى تقليص البيئات الطبيعية لنمور سومطرة.



وتتعرض نمور سومطرة أيضا للصيد الجائر وتنفيذ عمليات قتل انتقامية بعد اشتباكات مع البشر.