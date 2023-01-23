أعلن رائد الفضاء الأميركي الشهير باز ألدرين الذي شارك في بعثة «أبولو 11» وكان ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر، أنه تزوج الجمعة من صديقة قديمة له بمناسبة عيد ميلاده الثالث والتسعين. وعقد ألدرين في احتفال خاص قرانه رسميا على أنكا فور، نائبة الرئيس التنفيذي لـ«باز ألدرين فنتشرز». وكتب رائد الفضاء على تويتر «في عيد ميلادي الثالث والتسعين... يسعدني أن أعلن أنني تزوجت صديقتي منذ مدة طويلة، الدكتورة أنكا فور»، مرفقا بتغريدته صورة له مع المرأة البالغة 63 عاما، وفقا لوسائل إعلام أميركية.



وحصلت فور على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1996 من جامعة بيتسبرغ (شرق). وقبل انضمامها إلى «باز ألدرين فنتشرز»، عملت في شركتي المواد الكيميائية «يونيون كاربايد» و«جونسون ماثيو». وكانت أيضا أمينة صندوق «مجلس أعمال الهيدروجين في كاليفورنيا».



وانتهت زيجات باز ألدرين الثلاث السابقة بالطلاق.



وألدرين هو الوحيد الذي لايزال على قيد الحياة من بعثة «أبولو 11» التي أصبح خلالها مع نيل أرمسترونغ أول إنسانين تطأ أقدامهما سطح القمر في 20 يوليو 1969.