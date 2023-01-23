

أطلقت مجموعة رويال الطبية بالتعاون مع شركة نوفو نورديسك فارما جلف منصة إلكترونية للتحكم بالوزن، حيث تعد هذه المبادرة جزءا من حملة توعوية موجهة للأشخاص المصابين بمرض السمنة في الكويت.

وتتيح المنصة لأفراد المجتمع عامة والمتعايشين مع مرض السمنة تلقي التثقيف حول سبل التحكم بالوزن للتعامل مع المرض ودعمهم طوال رحلة إنقاص الوزن عن طريق تزويدهم بإمكانية استشارة أطباء مختصين لمساعدتهم على تحقيق وزن صحي وتحسين جودة حياتهم، كما بإمكانهم العثور على مزيد من المعلومات حول الحملة على منصة وسائل التواصل لمجموعة رويال.

من جانبه، قال ممثل ملاك مجموعة رويال الطبية د.عادل التركيت إن المجموعة تسعى جاهدة لتصبح شركة رائدة في تقديم الرعاية الصحية في الكويت وتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال توفير جميع احتياجاتهم الطبية اللازمة والوفاء بدورنا التثقيفي تجاه المجتمع من خلال العديد من الحملات التوعوية والوقائية مثل Direct Care.

وأوضح د.التركيت أنه وفقا لأحدث إحصائية الاتحاد العالمي للسمنة، فإن نحو 44% من البالغين و25% من المراهقين في الكويت يعانون من السمنة ومن خلال هذه المبادرة، نود زيادة الوعي بالسمنة بين المجتمع باستخدام قنواتنا عبر الإنترنت.



بدوره، أعرب نائب الرئيس والمدير العام لشركة نوفونورديسك فارما جلف فينكات كاليان عن امتنانه لهذا التعاون، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود من اجل مصلحة المرضى وتزويدهم بالدعم اللازم بهدف الوصول إلى الوزن الصحي.



من جهته، نائب رئيس شركة نوفونورديسك الإقليمي جاي ثياغاراجان ان الشركة ملتزمة بمعالجة هذا التحدي الصحي الحالي من خلال تقديم حلول الرعاية الصحية التي يمكن أن تلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من مرض السمنة، مضيفا أن التعاون مع الصيدليات المحلية من أهم السبل الجديدة لإدارة مرض السمنة.