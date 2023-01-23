

أعلنت البلدية عن تولي م.عبدالرحمن العصفور منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية خلفا لأحمد الصبيح، وذلك بعد موافقة ممثلي المدن العربية المشاركة في الاجتماع الطارئ غير العادي للمنظمة الذي عقد في الكويت أمس.



وبارك المدير العام لبلدية الكويت ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الاجتماع م.أحمد المنفوحي في كلمة بافتتاح الاجتماع للمهندس العصفور، متقدما بجزيل الشكر للصبيح على ما قدمه من إسهامات حقيقية ظهر أثرها بمختلف المستويات.



وقال المنفوحي إن البلدية لم تأل جهدا في دعم منظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها لتمكينها من السعي نحو أهدافها وتعزيز التعاون بين أعضائها، موضحا أن المنظمة عملت على توفير أسباب الازدهار والنماء في شتى المجالات المرتبطة بتنمية المدن العربية، مؤكدا استمرارها في السعي لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية للمدن الأعضاء.



بدوره، قال الأمين العام للمنظمة م.عبدالرحمن العصفور في كلمة مماثلة إن الكويت التي تحتضن مقر منظمة المدن العربية منذ تأسيسها عام 1967 لطالما تفتخر وتعتز بمساهمتها بهذه المنظمة وتسعى دائما إلى تذليل الصعوبات والعقبات لتتمكن من أداء دورها المنشود، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا نحو العمل على تحقيق أهداف المنظمة ومواجهة التحديات التي تواجهها مدننا، لافتا إلى أن الأولويات ستكون التركيز على تعزيز برنامج مشاركة وتوحيد الجهود والعمل بين المدن الأعضاء والمنظمات التابعة.



وأكد على تركيز الجهود في دعم إعداد الدراسات والبحوث اللازمة والاستفادة من التجارب الناجحة في مشاريع ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمدن والعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل البرامج العملية التي تساهم في تحقيق أهداف المنظمة، مشددا على أهمية التكاتف والتضامن وتضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق التطلعات التي تسعى لها المدن العربية.



من جانبه، قال م.أحمد الصبيح في كلمة مماثلة إنه منذ أن حملني المجلس الأمانة عاهدت بأن أبذل قصارى الجهد لخدمة المنظمة بشتى المستويات الإدارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مشيرا إلى أنه آن الوقت لتجديد الطاقات والدماء لتحقق المنظمة أهدافها.



من جانبه، هنأ محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف في تصريح للصحافيين الأمين العام للمنظمة، لافتا الى ان المنظمة تعمل على دفع عجلة التنمية والتطوير للمدن العربية والتنسيق فيما بين رؤساء البلديات او المحافظين لعقد لقاءات مستمرة لتنمية الأهداف الحقيقية للمنظمة وتوطين العلاقات فيما بينها.



وأوضح الشريف أن منظمة المدن العربية تواجه اليوم تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بسبب التغير المناخي ما يتطلب فتح آفاق جديدة من العمل الجماعي لتفعيل الشراكة بمفهومها الشامل وتحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات.



يذكر أن منظمة المدن العربية منظمة إقليمية عربية غير ربحية وحكومية متخصصة في شؤون المدن والبلديات تم تأسيسها في الكويت عام 1967 ومن أهدافها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها وتنمية وتحديث المؤسسات البلدية والمحلية في المدن العربية.