ناصر العنزي



بسهولة تخطى العربي خصمه اليرموك وبنتيجة ثقيلة "6-1" وتأهل لملاقاة الفائز من مباراة النصر والجهراء في الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير.



وسجل أهداف الأخضر لاعب اليرموك جوس ريكاردو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30 وجمعة عبود في الدقيقة 45 وحسن حمدان في الدقيقة 48 والسنوسي الهادي من ركلة جزاء بالدقيقة 72 وسلمان العوضي في الدقيقة 85 ومحمد صولة في الدقيقة 94 فيما سجل هدف الشرف لليرموك عثمان الدوسري في الدقيقة 80.



وسيطر العربي على مجريات المباراة بعدما بدأ مدربه سيفيكو بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وجمعة عبود وطارق بوعبطة وحسن حمدان وعيسى وليد وسلطان العنزي ومحمد صولة وسيف الحشان والسنوسي الهادي وبدر طارق وعلي خلف.



وواجه الأخضر مقاومة من خصمه في البداية ثم استحوذ بعدها على المباراة ووصل للمرمى أكثر من مرة وأضاع أيضا أكثر من فرصة فيما لم يتمكن دفاع اليرموك من صد هجمات خصمه ، وأجرى كلا المدربين تغييرات في الشوط الثاني ونجح الأخضر في إدارة كفة المباراة لصالحه دون معاناة لاسيما وان اليارمكة لعبوا منذ الدقيقة 33 ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه المحترف جيري.

وقد أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وجاءت قراراته سليمة.