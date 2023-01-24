شكك كثيرون في إمكانية إحراز أرسنال لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2004، رغم تصدره الترتيب فترة طويلة منذ بداية الموسم، لكن فوزه المثير على ضيفه مان يونايتد 3-2 كشف عن نواياه الحقيقية بالتربع على عرش البريمييرليغ.



في اللحظات الأخيرة على ستاد الإمارات، سجل إدي نيكيتياه هدف الفوز، منعشا أحلام جماهير شمال لندن بإحراز اللقب الرابع عشر والأول منذ 2004 خلال الفترة الذهبية للمدرب الفرنسي أرسين فينغر.



وكانت المباراة ضد يونايتد محطة منتظرة، نظرا للفترة الجيدة التي مر بها فريق «الشياطين الحمر» ومحاولته تقليص الهوة مع أرسنال ووصيفه مان سيتي حامل اللقب.



لم ينزلق «المدفعجية» في اختبارهم أمام الضيوف الطامحين، رغم تأخرهم بهدف جميل لماركوس راشفورد مطلع اللقاء، ثم معادلة المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (2-2) في الشوط الثاني من رأسية عاقب فيها الحارس أرون رامسدايل على خروجه الخاطئ.



أرسنال الذي عادل له نكيتياه في الشوط الأول برأسية قريبة، تقدم لفترة وجيزة في الشوط الثاني من هدف رائع لنجم هجومه الدولي بوكايو ساكا، قبل ان يتابع نيكيتياه المتربص أمام مرمى الإسباني دافيد دي خيا تمريرة داخل الشباك.



بات رصيد أرسنال الذي يحقق أفضل بداية في تاريخه في دوري النخبة، خمسين نقطة من 19 مباراة، بفارق خمس عن مان سيتي المتوج بأربع مرات في آخر خمسة مواسم، لكنه يملك مباراة مؤجلة سترفع الفارق إلى ثماني نقاط عن أقرب منافسيه بحال فوزه.



قال مدربه المبتهج الإسباني ميكل أرتيتا «لا أعتقد ان الأمور يمكن أن تكون أفضل».



تابع مدرب الفريق الأحمر الذي ضغط على ضيوفه طوال المباراة «كانت لحظة جميلة، مميزة حقا لأننا كنا نضغط ونضغط، ولم يكن الهدف يريد الدخول، ثم تحقق ذلك في النهاية... كانت الأجواء مكهربة. كانت عاطفية حقا، فيها من الشغف».



وقال: «إنه أمر رائع ونحن نستحق المكان الذي نحن فيه بسبب الطريقة التي نلعب بها. ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها بشكل أفضل»



واعتبر أرتيتا ان الفوز على يونايتد الذي تراجع إلى المركز الرابع (39) بالتساوي مع نيوكاسل، بعد تخطي الجار توتنهام 2-0 الأسبوع الماضي، يمنح الفريق الثقة بإمكانية التتويج لأول مرة في نحو عقدين.



ويريد الإسباني إبقاء أقدام لاعبيه على أرض الواقع، رغم موسم جميل لم يخسروا فيه سوى مرة يتيمة في الدوري، أمام يونايتد تحديدا 1-3، عندما سجل راشفورد مرتين لأصحاب الأرض مانحا فريقه الفوز في الشوط الثاني.



شرح أرتيتا الذي عمل مساعدا للإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي «نعرف واقعنا ومدى حاجتنا للتحسن».



الصحف تتغنى بانتصار أرسنال



واهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، بالفوز الملحمي لأرسنال على حساب مان يونايتد إلى جانب تسليط الضوء على تسجيل إيرلينغ هالاند لهاتريك في فوز مان سيتي على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة.



وعنونت صحيفة «مترو»: «يتجه نحو اللقب.. نكيتياه البطل مع ختم أرسنال على فوز ملحمي أمام اليونايتد».



وفي الجانب كتبت: «خدعة بيب هي عدم ترك هالاند». أما صحيفة «ديلي تلغراف» فعنونت: «المدفعجية غير قابلين للإيقاف.. المتصدر يجمع 50 نقطة مع منتصف الموسم فقط.. هل بإمكان أي أحد إيقاف مسيرة أرسنال نحو اللقب». كما كتبت صحيفة «ديلي ستار»: «تحية أرتيتا مع إرسال المدفعجية تحذير بشأن اللقب»، في إشارة إلى تحية مدرب أرسنال للاعبيه. بدورها، عنونت صحيفة «ديلي ميل»: «يحلق عاليا.. نكيتياه يسجل في الوقت القاتل ليبقي أرسنال بفارق 5 نقاط». من جانبها، كتبت صحيفة «التايمز»: «فريقي الاستثنائي.. أرتيتا يقول إن أرسنال يتوجب عليه الإيمان في قدرته على الفوز باللقب بعد انتصار اليونايتد».