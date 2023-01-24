هادي العنزي



أكملت اللجنة المنظمة لفعالية المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية تحضيراتها المختلفة، تمهيدا لانطلاق فعاليات المبادرة بعد غد الخميس والتي تستمر حتى مساء السبت المقبل.



ويشارك في فعالية المبادرة التي تنظمها شركة «لين ستارت»، وتقام تحت شعار «مسيرة العرفان» العديد من المشاركين بمختلف الأعمار، من دول الكويت، استراليا، لبنان، السعودية، البحرين، قطر، الهند، الفلبين، سورية، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، ويتوقع أن يقطع المشاركون بواسطة الدراجات الهوائية مسافة 200 كيلومتر، يزورون خلالها العديد من الأماكن التاريخية والأثرية في الكويت. وتهدف المبادرة الخليجية التي تقام للمرة الثانية في الكويت، والسادسة عربيا وعالميا، إلى نشر التوعية المجتمعية، والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع.



وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة والمدير العام لشركة «لين ستارت» سارة الحبيل أن اللجنة المنظمة للمبادرة حريصة على بذل كافة سبل الراحة، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع المشاركين في فعالية «مسيرة العرفان»، مضيفة: «تهدف المسيرة التوعوية إلى تعزيز قيمة الشكر والامتنان للنعم التي بين أيدينا.



من جهتها، قدمت نائب المدير العام لشركة «لين ستارت» فاطمة بوحسن شكرها إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية في الكويت، التي ساهمت بتذليل كل العقبات تمهيدا لانطلاق المبادرة الخليجية في عام 2023.