يعقوب العوضي



توجه منتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات بطولة الاتحاد الآسيوي للسيدات التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 7 فبراير المقبل وتستمر حتى 14 منه، ويشارك فيها بجانب منتخبنا كل من منتخبات العراق، والأردن المستضيف والهند. وكان منتخب سيدات اليد قد واجه صعوبة في استخراج التفرغات الرياضية، ولكن بعد مناشدة الاتحاد لوزير الدولة لشؤون الشباب د.عبدالرحمن المطيري تم التوصل إلى حل يخول للمنتخب بدء خطة الإعداد.الى ذلك يسابق الجهازان الإداري والفني لمنتخبنا الوطني للشباب الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإعداد لبطولة كأس العالم في ألمانيا واليونان، حيث تمثل التفرغات احدى أصعب العقبات في طريق الإعداد، إضافة الى تأخير الانتهاء من تأشيرة الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي ابو المجد ومدرب الحراس محمد محمود. كما يسعى الاتحاد إلى تجهيز منتخب اليد الشاطئية المقبل على مشاركات خارجية بعد توقف لعدة سنوات متصلة حقق قبلها بعض الإنجازات رغم حداثة تكوينه. وفي هذا السياق أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن الجميع يعمل على تذليل العقبات التي تواجه اللعبة وأن المنتخبات الوطنية تملك من الإمكانيات ما يخول لها المنافسة في القارة الصفراء بجميع البطولات.



وأضاف اننا قمنا بتجهيز المنتخبات وننتظر التفرغات الرياضية ووصول الجهاز الفني لنشرع في تنفيذ خطة الإعداد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للشباب.