



القاهرة - ناهد امام



أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور م.عبدالرؤوف الغيطي أنه تم فتح باب التقدم لشغل 10 منافذ بيع «بايك» بمشروع شارع مصر «بازار العبور»، موضحا أنه يتم تقديم الطلبات باسم رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حتى يوم الاثنين الموافق 6/2/2023 بنظام الإشغال الشهري، وذلك في إطار توفير فرص عمل لقاطني المدينة، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين عبر توفير البديل المناسب.



وأوضح م.عبدالرؤوف الغيطي - بحسب بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس، أنه تمت إتاحة 6 بايكات بنشاط مأكولات، و2 «بايك» بنشاط منطقة أطفال، وبايك بنشاط أدوات مكتبية، وبايك آخر بنشاط اكسسوارات.



وأشار إلى أنه يشترط في الحصول على المنافذ ما يلي: ألا يكون المتقدم بالطلب من العاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، أو يمتلك أو يستأجر محلا تجاريا بالمدينة، وألا يكون قد حصل على «بايك» هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، وأن يكون من سكان المدينة، ويتم تقديم طلب واحد للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العبور، وطابع تأميني، وصورة بطاقة الرقم القومي.



وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية القرى السياحية م.خالد سرور، أنه تم طرح استغلال 3 نقاط بحرية لإقامة مراكز خدمات للأنشطة البحرية والرياضات المائية داخل البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني، المقرر عقده بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2023، حيث تمت إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز.