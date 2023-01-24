

أصدر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استنكر فيه قيام أحد الصحافيين في السويد بحرق القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الاستفزاز الأكبر لمشاعر المسلمين قد تم بمباركة حكومية حيث حصل الصحافي على إذن من الحكومة السويدية قبل قيامه بهذا الفعل الشنيع.



وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن هذا الفعل الاستفزازي لم يكن الأول من نوعه ولكن الاختلاف هذه المرة أنه بإذن من حكومة السويد، وهو أمر مرفوض كونه يمس مشاعر المسلمين ويستفزهم.



وثمن الاتحاد لوزارة الخارجية الكويتية استنكارها لهذا الجرم، مطالبا الحكومات الإسلامية باتخاذ ما هو أبعد من الاستنكار بأن تكون هناك مقاطعة كاملة بل وطرد للسفير السويدي ليعلموا أن هذه الأفعال الشنيعة أعمال تحريضية واستفزازية خطيرة ضد مشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.