

ثامر السليم



أقام الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بطولة رياضية في لعبة البادل خلال يومي 22 و23 يناير الجاري وذلك في إطار أنشطته وفعالياته التي يستهدف بها تهيئة أجواء الدراسة لطلبته وكسر حدة الضغط النفسي الواقع عليهم طوال العام الدراسي.



وفي هذا الإطار، أكد عبدالعزيز العتيبي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد أن الاتحاد حريص على تقديم جميع أوجه الدعم للطلبة في جميع المجالات، لذلك فقد وضع الاتحاد خريطة زمنية للفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يعتزم تنظيمها خلال العام النقابي الحالي، وقد راعى الاتحاد أن يكون من بين هذه الفعاليات والأنشطة ما يهدف إلى تشجيع الرياضة من ناحية وكذلك إضفاء أجواء من البهجة الممزوجة بروح التنافس الأخوي بين الطلبة لتحفيزهم وتقليل حدة الضغوط الدراسية عليهم، وقد تم تنفيذ بعض هذه الأنشطة مثل فعالية كأس العالم وفعالية دوري البادل التي تم تنظيمها على مدار اليومين الماضيين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الفعاليات على أجندة برامج الاتحاد سيتم إقامتها في الأيام القادمة.



وأضاف العتيبي: قمنا بالإعداد والتجهيز لبطولة دوري البادل وذلك بالتنسيق مع شركة إيزي باي التي يربطها مع الاتحاد بروتوكول تعاون لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تخدم طلبة جامعة الكويت، وهناك مزيد من التعاون مع الشركة في الفترة القادمة لتحقيق أكبر استفادة لجموعنا الطلابية، موضحا أن بطولة دوري البادل كانت على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين وتم تخصيص اليوم الأول للطلبة واليوم الثاني للطالبات وكانت هناك جوائز مالية قيمة للفريق الفائز من الطلبة ومن الطالبات.



وتوجه العتيبي بالشكر إلى شركة إيزي باي وكذلك للشركات الراعية للبطولة وهي: Berty fashion house - Hot shot Palazzo - Aljraiwi clinic - H.S.H.G United General Trading & Contracting Co - Lina’s & Dina’s - Flourish clinic - Can Cafe. كما توجه بالشكر الى شركة الأندلس للدعاية والإعلان على حسن التنظيم.