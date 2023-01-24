

كشفت استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د.وفاء الحشاش عن أن نحو 30% من مرضى السكري في البلاد مصابون بمرض SIBO، مبينة أن ذلك الرقم يعادل نحو 340 ألف شخص من مصابي السكري بالبلاد.



وأكدت الحشاش أن كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب تغير مستوى حمض المعدة، وكذلك أكثرهم يتلقون أدوية تزيد من مخاطر الإصابة بالمرض، مضيفة أن SIBO يحدث عندما تكون هناك زيادة غير طبيعية في إجمالي عدد البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، موضحة انه في حال وجود SIBO يصبح الطعام راكدا في الأمعاء الدقيقة، ويصبح تربة خصبة لتكاثر البكتيريا فتنتج سموما، وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، ومن ثم تحدث الأعراض، والتي من أهمها الغازات والانتفاخ والإسهال.



وأردفت الحشاش أن من أهم أعراض الـ SIBO هي آلام البطن، والغثيان، والغازات، والانتفاخ، والشعور بالامتلاء، حتى بعد تناول كمية بسيطة من الطعام، والإسهال، وفقدان الوزن، مبينة أن من أهم عوامل الإصابة بـ SIBO أيضا إجراء جراحات في البطن مثل عمليات التكميم، وتغيير المسار، وجراحات القرحة الهضمية، وجود التصاقات في الأمعاء الدقيقة، أو رتوج في الأمعاء، كذلك الإصابة ببعض الحالات المرضية مثل الكرون، والسيلياك، ومرض السكري، والتهاب الأمعاء الإشعاعي، أو أي حالات يمكن أن تبطئ حركة الأمعاء.



وتابعت أن تشخيص SIBO يتم عن طريق اختبار التنفس بالهيدروجين والميثان، وتصل درجة دقة الفحص إلى 83%، حيث إن الجهاز يقيس كمية الهيدروجين، والميثان التي يخرجها الشخص أثناء الزفير، بعد تناول المادة الكاشفة، ويشير الارتفاع السريع في الهيدروجين والميثان في الزفير إلى فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، كذلك يتم فحص مخبري للدم للبحث عن نقص الفيتامينات، وفحص البراز لاختبار سوء امتصاص الدهون، بالإضافة إلى إجراء منظار المعدة والقولون لاستبعاد أسباب أخرى للأعراض.



وقالت الحشاش إنه من الممكن في بعض الأحيان طلب أشعة مثل الأشعة السينية، أو المقطعية، أو الرنين المغناطيسي للبحث عن تشوهات في بنية الأمعاء الدقيقة.