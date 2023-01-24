

عاطف رمضان



قال نائب مدير مشروع مراكز التحكم بالمياه المعالجة في وزارة الاشغال العامة م.أحمد العازمي ان اجمالي كمية المياه المعالجة التي تنتجها الوزارة يوميا أكثر من 900 ألف متر مكعب فيما بين مياه معالجة رباعية وثلاثية من خلال 7 محطات تنقية في الكويت، منها محطة واحدة رباعية و6 محطات ثلاثية.



وأضاف العازمي، في تصريح لـ «الأنباء»، ان لدى الوزارة محطة قيد التنفيذ هي محطة أم الهيمان، وهي من اكبر المشاريع الموجودة في الدولة سعتها تصل الى 400 ألف متر مكعب.



ولفت العازمي الى ان المزارعين يستفيدون من المياه المعالجة الرباعية التي تنتجها الوزارة عبر 320 ألف متر مكعب منها 160 ألف متر مكعب لمزارع الوفرة و160 ألف متر مكعب الى مزارع العبدلي.



وزاد: بلغ عدد العدادات للمستفيدين في الوفرة اكثر من 3800 عداد، في حين بلغ عدد العدادات للمستفيدين في العبدلي اكثر من 2650 عدادا، كاشفا عن زيادة عدد العدادات خلال الفترة المقبلة وذلك بما يتماشى مع توجه الوزارة للاستفادة من المياه المعالجة التي تنعكس ايجابا لدعم الامن الغذائي في الكويت وفق «رؤية كويت جديدة 2035».