

ترسيخا لدوره في تنمية مهارات المرأة العربية نحو النهوض بالنشاط السياحي الداخلي والخارجي، قام وفد من عضوات الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، بزيارة إلى قرية يوم البحار في الكويت، حيث اطلع على المعالم التراثية الخلابة التي تبرز التاريخ الشهير والعميق الخاص بمدينة الكويت.



وتألف وفد الاتحاد العربي للمرأة الزائر ليوم البحار من كل من العضوات: كفاح عثمان، وهدى المطيري، وفاتن معرفي، وشذا الفايز، وفاتنة أبوعمر، وعبير العطار. وقد أبدى الوفد إعجابه الشديد بهذه القرية التراثية التي تستحضر نحو 200 عام من تاريخ مدينة الكويت، التي كانت من أشهر المناطق بتجارة اللؤلؤ والكثير من المنتجات التجارية الأخرى.



وتجول الوفد في أنحاء القرية التراثية، واستمتع بزيارة العديد من المتاجر المتخصصة ببيع الهدايا والتحف الصغيرة التذكارية، ناهيك عن تذوق بعض الأطباق التراثية المختلفة التي تقدمها المطاعم والمقاهي في (يوم البحار)، الذي يعتبر من الأماكن المثالية في الكويت لقضاء الوقت مع العائلة في أجواء هادئة.



يذكر أن الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة هو منظمة عربية تعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسعى الاتحاد إلى دعم وتمكين وتطوير المرأة العربية، من خلال تأهيل الكوادر النسائية لمواجهة التحديات المختلفة والمساهمة في بناء الوطن، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية والنقابات المهنية وغيرها.



ويتألف الاتحاد من قطاعات كثيرة منها الإعلام، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة، والبيئة وغيرها. وقد مثل الوفد الزائر لقرية يوم البحار التراثية وفد من القطاع السياحي في إطار جذب الأنظار إلى أهمية السياحة كمصدر اقتصادي يسهم في إعادة توازن ميزان التعامل الخارجي، إضافة إلى كونه مصدر جذب لرؤوس الأموال للاستثمار فيه.