عاطف رمضان



أظهرت احصائية اعدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ابرز اعمالها التي تمت خلال العام 2022 وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان عدد الوحدات السكنية التي قامت بتوزيعها في مناطق جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية وجنوب مدينة سعد العبدالله ومدينة جابر الأحمد بلغت 9012 وحدة.



ووفق الاحصائية فقد بلغ عدد المتقدمين لفتح طلب اسكاني 7408 متقدمين، واجمالي المخصصين في المشاريع الاسكانية قيد التوزيع 12577، واجراء 41 قرعة خلال هذه السنة، وتسليم اكثر من 22003 شهادات لمن يهمه الامر لأوامر البناء لمدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي.



وبلغ عدد المعاملات التي تمت عبر مراكز الخدمة 66650 معاملة بنسبة 25.7%. ومن خلال موقع المؤسسة 4905 معاملة بنسبة 2% وعبر تطبيق سهل 187249 معاملة بنسبة 72.3%، كما بلغ عدد معاملات التوثيق خلال هذه السنة 6047، وتم رفع 11 خدمة الكترونية جديدة عبر «سهل».



أما عن الجهات التي تم الانتهاء من الربط الآلي معها خلال 2022 فهي وزارة العدل والهيئة العامة لشؤون الاعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر ووزارة التربية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأمينات، وتم نشر اكثر من 483 بوستا ارشاديا وتخصيص جناح تعريفي لتطبيق سهل الحكومي بالمبنى الرئيسي للمؤسسة، بالإضافة إلى حملة توعوية للمواطنين عن مراحل 9 خطوات للبناء وحملة «من مكانك» التوجيهية للخدمات الالكترونية للمؤسسة.